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Если есть банка шпротов, можно сделать вкусную закуску: никто не догадается, из чего она (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитная намазка из шпротов
Аппетитная намазка из шпротов. Фото shuba.life

Прекрасный рецепт вкусной закуски

Рыбные закуски – отличный случай разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить настоящий одесский форшмак. Теперь делимся рецептом аппетитной намазки из шпротов.

Рецептом поделилась шеф-кухарка и кулинарная блоггер Валентина Кущ. Такие бутерброды можно даже подать на праздничный стол, и никто не догадается, из чего они сделаны.

Ингредиенты:

  • Шпроты – 240 г;
  • Яйца – 2 шт;
  • Сырки плавленые – 2 шт;
  • Огурец соленый – 3-4 средних;
  • Лук Марс – 0,5 шт;
  • Майонез – 30 г;
  • Соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца отвариваем вкрутую. Сразу перекладываем их в холодную воду – так будет легче чистить их от скорлупы.
  2. Пока яйца стынут, открываем шпроты и сливаем с них масло. Рыбки перекладываем в тарелку, где будет удобно замешивать намазку.
  3. Яйца чистим от скорлупы и разрезаем на четверти. Яйца и творожки добавляем к шпротам. Все тщательно разминаем вилкой и перетираем в однородную массу.
  4. Огурец и лук нарезаем маленьким кубиком. Тоже прибавляем. Заправляем все майонезом, солим и перчим. Перемешиваем.

Эту закуску можно класть на хлеб, смазывать на греночку или выкладывать в тарталетки. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный "Киевский" салат.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Бутерброды #Шпроты #намазка