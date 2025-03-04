Если есть банка шпротов, можно сделать вкусную закуску: никто не догадается, из чего она (видео)
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Прекрасный рецепт вкусной закуски
Рыбные закуски – отличный случай разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить настоящий одесский форшмак. Теперь делимся рецептом аппетитной намазки из шпротов.
Рецептом поделилась шеф-кухарка и кулинарная блоггер Валентина Кущ. Такие бутерброды можно даже подать на праздничный стол, и никто не догадается, из чего они сделаны.
Ингредиенты:
- Шпроты – 240 г;
- Яйца – 2 шт;
- Сырки плавленые – 2 шт;
- Огурец соленый – 3-4 средних;
- Лук Марс – 0,5 шт;
- Майонез – 30 г;
- Соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем вкрутую. Сразу перекладываем их в холодную воду – так будет легче чистить их от скорлупы.
- Пока яйца стынут, открываем шпроты и сливаем с них масло. Рыбки перекладываем в тарелку, где будет удобно замешивать намазку.
- Яйца чистим от скорлупы и разрезаем на четверти. Яйца и творожки добавляем к шпротам. Все тщательно разминаем вилкой и перетираем в однородную массу.
- Огурец и лук нарезаем маленьким кубиком. Тоже прибавляем. Заправляем все майонезом, солим и перчим. Перемешиваем.
Эту закуску можно класть на хлеб, смазывать на греночку или выкладывать в тарталетки. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный "Киевский" салат.