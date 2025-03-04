Если есть банка шпротов, можно сделать вкусную закуску: никто не догадается, из чего она (видео)

Прекрасный рецепт вкусной закуски

Рыбные закуски – отличный случай разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить настоящий одесский форшмак. Теперь делимся рецептом аппетитной намазки из шпротов.

Рецептом поделилась шеф-кухарка и кулинарная блоггер Валентина Кущ. Такие бутерброды можно даже подать на праздничный стол, и никто не догадается, из чего они сделаны.

Ингредиенты:

Шпроты – 240 г;

Яйца – 2 шт;

Сырки плавленые – 2 шт;

Огурец соленый – 3-4 средних;

Лук Марс – 0,5 шт;

Майонез – 30 г;

Соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца отвариваем вкрутую. Сразу перекладываем их в холодную воду – так будет легче чистить их от скорлупы. Пока яйца стынут, открываем шпроты и сливаем с них масло. Рыбки перекладываем в тарелку, где будет удобно замешивать намазку. Яйца чистим от скорлупы и разрезаем на четверти. Яйца и творожки добавляем к шпротам. Все тщательно разминаем вилкой и перетираем в однородную массу. Огурец и лук нарезаем маленьким кубиком. Тоже прибавляем. Заправляем все майонезом, солим и перчим. Перемешиваем.

Эту закуску можно класть на хлеб, смазывать на греночку или выкладывать в тарталетки. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный "Киевский" салат.