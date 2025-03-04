Для найсмачнішого печива не потрібні ні яйця, ні масло: фантастичний рецепт (відео)

Таке печиво виходить дуже апетитним

Вдома можна приготувати велику кількість десертів до чаю. Ми ділились рецептом яблучного пирога. І навіть в піст можна приготувати щось смачненьке.

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт розповіла у своєму відео, як приготувати найсмачніше печиво, для якого не потрібні ні яйця, ні масло. Це бюджетний рецепт без дорогих інгредієнтів. З наведеної кількості виходить 36 штук.

Інгредієнти:

Борошно – 220 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Сіль – 1/4 ч. л.

Вода – 60 мл

Олія (без запаху) – 60 мл

Цукор – 50 г

Для посипання:

Цукор – 1 ст. л.

Кориця – 1/3 ч. л.

Спосіб приготування:

Змішайте просіяне борошно, ванільний цукор, розпушувач та сіль. В окремій мисці з'єднайте воду, олію та цукор, перемішайте до розчинення цукру. Влийте рідку суміш у сухі інгредієнти та замісіть м'яке еластичне тісто. Накрийте тісто плівкою та поставте в холодильник на 30 хвилин. Змішайте цукор та корицю. Розкачайте охолоджене тісто на пергаменті товщиною 5-7 мм, формуючи прямокутник. Наріжте тісто на смужки шириною 2 см та довжиною 10 см. Посипте печиво цукровою посипкою та розподіліть її пензликом. Випікайте печиво в розігрітій до 200°C духовці протягом 20-25 хвилин до золотистого кольору. Відразу після випікання розділіть печиво на окремі шматочки. Дайте печиву охолонути та подавайте до чаю або кави.

Ось так всього за декілька хвилин можна приготувати до чаю чи кави смачне домашнє печиво. Також ми розповідали, як приготувати сирні пончики.