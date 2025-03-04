Салат з курячою печінкою: яскрава та ситна страва до вашого столу (відео)
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Готується дуже швидко
Куряча печінка — смачний та ситний продукт. Її можна посмажити як додаток до будь-якого гарніру. А якщо додати до печінки мариновану цибулю, огірочки та квасолю, вийде смачний салат. Він стане чудовим доповненням до вашого обіду або вечері, а також чудово підійде для святкового столу.
Пропонуємо приготувати салат з печінки за рецептом від блогерки katarina_movchan.
Інгредієнти:
- 300 г курячої печінки
- 1 банка консервованої червоної квасолі
- 1 середня червона цибуля
- 3 яйця
- 5-6 консервованих огірочків
- 1 ст.л білого винного оцту
- 3 ст.л рослинної олії
- сіль та перець на смак.
Етапи приготування:
- Печінку помити та обрізати плівочки та жир. Печінку та яйця відварити в підсоленій води 8 хвилин після закипання. Дістати з води, яйця почистити, печінку охолодити.
- Цибулю порізати тоненькими півкільцями, полити оцтом та залишити маринуватись 10 хвилин.
- В глибоку миску покласти цибулю, промиту квасолю. Порізати огірки, яйця, печінку та додати в миску.
- Додати сіль, перець та заправити олією. Перемішати. Якщо хочеться можна заправити салатик майонезом.