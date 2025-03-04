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Салат з курячою печінкою: яскрава та ситна страва до вашого столу (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачний салат з печінки
Смачний салат з печінки. Фото скріншот Instagram

Готується дуже швидко

Куряча печінка — смачний та ситний продукт. Її можна посмажити як додаток до будь-якого гарніру. А якщо додати до печінки мариновану цибулю, огірочки та квасолю, вийде смачний салат. Він стане чудовим доповненням до вашого обіду або вечері, а також чудово підійде для святкового столу.

Пропонуємо приготувати салат з печінки за рецептом від блогерки katarina_movchan.

Інгредієнти:

  • 300 г курячої печінки
  • 1 банка консервованої червоної квасолі
  • 1 середня червона цибуля
  • 3 яйця
  • 5-6 консервованих огірочків
  • 1 ст.л білого винного оцту
  • 3 ст.л рослинної олії
  • сіль та перець на смак.

Етапи приготування:

  1. Печінку помити та обрізати плівочки та жир. Печінку та яйця відварити в підсоленій води 8 хвилин після закипання. Дістати з води, яйця почистити, печінку охолодити.
  2. Цибулю порізати тоненькими півкільцями, полити оцтом та залишити маринуватись 10 хвилин.
  3. В глибоку миску покласти цибулю, промиту квасолю. Порізати огірки, яйця, печінку та додати в миску.
  4. Додати сіль, перець та заправити олією. Перемішати. Якщо хочеться можна заправити салатик майонезом.
Теги:
#Рецепти #Закуски #Салат #Куряча печінка