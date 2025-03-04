Салат з курячою печінкою: яскрава та ситна страва до вашого столу (відео)

Готується дуже швидко

Куряча печінка — смачний та ситний продукт. Її можна посмажити як додаток до будь-якого гарніру. А якщо додати до печінки мариновану цибулю, огірочки та квасолю, вийде смачний салат. Він стане чудовим доповненням до вашого обіду або вечері, а також чудово підійде для святкового столу.

Пропонуємо приготувати салат з печінки за рецептом від блогерки katarina_movchan.

Інгредієнти:

300 г курячої печінки

1 банка консервованої червоної квасолі

1 середня червона цибуля

3 яйця

5-6 консервованих огірочків

1 ст.л білого винного оцту

3 ст.л рослинної олії

сіль та перець на смак.

Етапи приготування: