Салат с куриной печенью: яркое и сытное блюдо к вашему столу (видео)

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Куриная печень – вкусный и сытный продукт. Ее можно пожарить как дополнение к любому гарниру. А если добавить к печени маринованный лук, огурчики и фасоль, получится вкусный салат. Он станет отличным дополнением к вашему обеду или ужину, а также отлично подойдет для праздничного стола.

Предлагаем приготовить салат из печени по рецепту от блогера katarina_movchan.

Ингредиенты:

300 г куриной печени

1 банка консервированной красной фасоли

1 средний красный лук

3 яйца

5-6 консервированных огурчиков

1 ст.л белого винного уксуса

3 ст.л растительного масла

соль и перец по вкусу.

Этапы приготовления: