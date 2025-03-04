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Салат с куриной печенью: яркое и сытное блюдо к вашему столу (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусный салат из печени
Вкусный салат из печени. Фото скриншот Instagram

Готовится очень быстро

Куриная печень – вкусный и сытный продукт. Ее можно пожарить как дополнение к любому гарниру. А если добавить к печени маринованный лук, огурчики и фасоль, получится вкусный салат. Он станет отличным дополнением к вашему обеду или ужину, а также отлично подойдет для праздничного стола.

Предлагаем приготовить салат из печени по рецепту от блогера katarina_movchan.

Ингредиенты:

  • 300 г куриной печени
  • 1 банка консервированной красной фасоли
  • 1 средний красный лук
  • 3 яйца
  • 5-6 консервированных огурчиков
  • 1 ст.л белого винного уксуса
  • 3 ст.л растительного масла
  • соль и перец по вкусу.

Этапы приготовления:

  1. Печень промыть и обрезать пленочки и жир. Печень и яйца отварить в подсоленной воде 8 минут после закипания. Достать из воды, яйца почистить, печень охладить.
  2. Лук нарезать тонкими полукольцами, полить уксусом и оставить мариноваться 10 минут.
  3. В глубокую миску положить лук, промытый фасоль. Нарезать огурцы, яйца, печень и добавить в миску.
  4. Добавить соль, перец и заправить растительным маслом. Перемешать. По желанию можно заправить салат майонезом.
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#Рецепты #Закуски #Салат #Куриная печень