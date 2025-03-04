Салат с куриной печенью: яркое и сытное блюдо к вашему столу (видео)
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Готовится очень быстро
Куриная печень – вкусный и сытный продукт. Ее можно пожарить как дополнение к любому гарниру. А если добавить к печени маринованный лук, огурчики и фасоль, получится вкусный салат. Он станет отличным дополнением к вашему обеду или ужину, а также отлично подойдет для праздничного стола.
Предлагаем приготовить салат из печени по рецепту от блогера katarina_movchan.
Ингредиенты:
- 300 г куриной печени
- 1 банка консервированной красной фасоли
- 1 средний красный лук
- 3 яйца
- 5-6 консервированных огурчиков
- 1 ст.л белого винного уксуса
- 3 ст.л растительного масла
- соль и перец по вкусу.
Этапы приготовления:
- Печень промыть и обрезать пленочки и жир. Печень и яйца отварить в подсоленной воде 8 минут после закипания. Достать из воды, яйца почистить, печень охладить.
- Лук нарезать тонкими полукольцами, полить уксусом и оставить мариноваться 10 минут.
- В глубокую миску положить лук, промытый фасоль. Нарезать огурцы, яйца, печень и добавить в миску.
- Добавить соль, перец и заправить растительным маслом. Перемешать. По желанию можно заправить салат майонезом.