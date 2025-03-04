Ніжне рибне суфле за 30 хвилин: простий і смачний рецепт (відео)

Цей рецепт підходить як для сімейного обіду, так і для швидкої вечері

Якщо у вас вдома є баночка сардини, то з неї можна приготувати не тільки "Мімозу", а й смачне суфле. Це ідеальна альтернатива традиційним котлетам чи запіканкам, адже готується дуже просто і швидко, а на смак виходить ніжним і повітряним.

Рецептом цієї рибної запіканки поділилась блогерка valerikiry.

Інгредієнти:

Консерви сардини

Яйця 5 шт

Цибуля 1 шт

Сіль, перець

Манна крупа 2 ст.л.

Приготування: