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Ніжне рибне суфле за 30 хвилин: простий і смачний рецепт (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Готується дуже просто
Готується дуже просто. Фото скріншот Instagram

Цей рецепт підходить як для сімейного обіду, так і для швидкої вечері

Якщо у вас вдома є баночка сардини, то з неї можна приготувати не тільки "Мімозу", а й смачне суфле. Це ідеальна альтернатива традиційним котлетам чи запіканкам, адже готується дуже просто і швидко, а на смак виходить ніжним і повітряним.

Рецептом цієї рибної запіканки поділилась блогерка valerikiry.

Інгредієнти:

  • Консерви сардини
  • Яйця 5 шт
  • Цибуля 1 шт
  • Сіль, перець
  • Манна крупа 2 ст.л.

Приготування:

  1. Цибулю обсмажити на пательні.
  2. Яйця посолити, додати перець, збити виделкою, додати обсмажену цибулю, манну крупу.
  3. Консерви подрібнити виделкою і додати до яєць. Перемішати.
  4. Викласти суміш у форму для випічки (краще застелити силіконізованим пергаментом).
  5. Випікати у розігрітій духовці при 180 градусів приблизно 25 хвилин.
Теги:
#Рецепти #Консерви #Рибні консерви #Сардина