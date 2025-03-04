Ніжне рибне суфле за 30 хвилин: простий і смачний рецепт (відео)
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Цей рецепт підходить як для сімейного обіду, так і для швидкої вечері
Якщо у вас вдома є баночка сардини, то з неї можна приготувати не тільки "Мімозу", а й смачне суфле. Це ідеальна альтернатива традиційним котлетам чи запіканкам, адже готується дуже просто і швидко, а на смак виходить ніжним і повітряним.
Рецептом цієї рибної запіканки поділилась блогерка valerikiry.
Інгредієнти:
- Консерви сардини
- Яйця 5 шт
- Цибуля 1 шт
- Сіль, перець
- Манна крупа 2 ст.л.
Приготування:
- Цибулю обсмажити на пательні.
- Яйця посолити, додати перець, збити виделкою, додати обсмажену цибулю, манну крупу.
- Консерви подрібнити виделкою і додати до яєць. Перемішати.
- Викласти суміш у форму для випічки (краще застелити силіконізованим пергаментом).
- Випікати у розігрітій духовці при 180 градусів приблизно 25 хвилин.