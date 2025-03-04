Нежное рыбное суфле за 30 минут: простой и вкусный рецепт (видео)
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Этот рецепт подходит как для семейного обеда, так и для ужина
Если у вас дома есть баночка сардины, то из нее можно приготовить не только "Мимозу", но и вкусное суфле. Это идеальная альтернатива традиционным котлетам или запеканкам, ведь готовится очень просто и быстро, а по вкусу получается нежным и воздушным.
Рецептом этой рыбной запеканки поделилась блогерша valerikiry.
Ингредиенты:
- Консервы сардины
- Яйца 5 шт
- Лук 1 шт
- Соль, перец
- Манная крупа 2 ст.л.
Приготовление:
- Лук обжарить на сковороде.
- Яйца посолить, добавить перец, взбить вилкой, добавить обжаренный лук, манную крупу.
- Консервы измельчить вилкой и добавить в яйца. Перемешать.
- Выложить смесь в форму для выпечки (лучше застелить силиконизированным пергаментом).
- Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах примерно 25 минут.