Нежное рыбное суфле за 30 минут: простой и вкусный рецепт (видео)

Этот рецепт подходит как для семейного обеда, так и для ужина

Если у вас дома есть баночка сардины, то из нее можно приготовить не только "Мимозу", но и вкусное суфле. Это идеальная альтернатива традиционным котлетам или запеканкам, ведь готовится очень просто и быстро, а по вкусу получается нежным и воздушным.

Рецептом этой рыбной запеканки поделилась блогерша valerikiry.

Ингредиенты:

Консервы сардины

Яйца 5 шт

Лук 1 шт

Соль, перец

Манная крупа 2 ст.л.

Приготовление: