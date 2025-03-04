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Нежное рыбное суфле за 30 минут: простой и вкусный рецепт (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Готовится очень просто
Готовится очень просто. Фото скриншот Instagram

Этот рецепт подходит как для семейного обеда, так и для ужина

Если у вас дома есть баночка сардины, то из нее можно приготовить не только "Мимозу", но и вкусное суфле. Это идеальная альтернатива традиционным котлетам или запеканкам, ведь готовится очень просто и быстро, а по вкусу получается нежным и воздушным.

Рецептом этой рыбной запеканки поделилась блогерша valerikiry.

Ингредиенты:

  • Консервы сардины
  • Яйца 5 шт
  • Лук 1 шт
  • Соль, перец
  • Манная крупа 2 ст.л.

Приготовление:

  1. Лук обжарить на сковороде.
  2. Яйца посолить, добавить перец, взбить вилкой, добавить обжаренный лук, манную крупу.
  3. Консервы измельчить вилкой и добавить в яйца. Перемешать.
  4. Выложить смесь в форму для выпечки (лучше застелить силиконизированным пергаментом).
  5. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах примерно 25 минут.
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#Рецепты #Консервы #Рыбные консервы #Сардина