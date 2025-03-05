Как "Баунти", только полезнее: как приготовить кокосовые конфеты с финиками (видео)

Конфеты из сухофруктов и кокоса своими руками легко приготовить в домашних условиях

Если вы обожаете кокос, то, вероятно, уже пробовали множество десертов с этим ароматным ингредиентом – кокосовый пирог, пирожные или даже домашнее рафаэлло. Сегодня мы предлагаем приготовить кое-что особенное — кокосовые конфеты с финиками.

Они не только невероятно вкусны, но и полезны, ведь не содержат добавленный сахар и готовятся из натуральных ингредиентов. Это идеальное сочетание нежной текстуры, природной сладости и легкого орехового привкуса, которое точно покорит ваше сердце, информируют на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить конфеты с фиником

Ингредиенты:

финики — 6 шт.;

кокосовая стружка – 40 г;

сгущенка — 2 ст. л.;

шоколад — 85 г;

растительное масло (кокосовое или другое нейтральное) — 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Удалить косточки из фиников, осторожно разрезав их вдоль, но не разделяя пополам.

2.Для приготовления начинки в миске смешать кокосовую стружку со сгущенкой до получения густой массы.

3.Заполнить каждый финик кокосовой массой и слегка прижать, чтобы сохранить форму.

4.Растопить шоколад на водяной бане, поломав его на кусочки и добавить масло.

5.Погрузить каждый финик в растопленный шоколад, равномерно покрывая его. Выложить на пергамент.

6.Поставить в холодильник на 20-30 минут до полного застывания шоколада или в морозилку на 10 мин.