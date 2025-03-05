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Ніжні, пряні, домашні – краще, ніж у магазині: готуємо мариновані печериці (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ароматні печериці
Ароматні печериці. Фото Колаж "Телеграф"

Ідеальна закуска для будь-якого столу

Мариновані гриби – це ідеальна закуска, яка доповнить будь-який стіл, чи то святковий, чи буденний. Вони чудово поєднуються з різними стравами, їх можна додавати в салати, подавати до картоплі або просто насолоджуватися з хрустким хлібом.

Домашній рецепт маринованих печериць має беззаперечні переваги: ви самі контролюєте склад, вибираючи натуральні інгредієнти та улюблені спеції. Завдяки цьому гриби виходять ніжними, ароматними та без зайвих консервантів. Готуються вони дуже легко – всього кілька простих етапів, і вже через кілька годин ви зможете смакувати чудову закуску.

Пропонуємо приготувати мариновані печериці за рецептом від блогерки anna_sma4notyt.

Інгредієнти:

  • 1 кг грибів (печериць)
  • 60 мл яблучного оцту
  • 140 мл олії
  • 4 ч.л солі
  • 4 ч.л цукру
  • 20 шт. перець горошком
  • 8 шт.лаврового листа
  • 1 головка часнику

Етапи приготування:

  1. Відварюємо гриби в підсоленій воді, даємо охолонути.
  2. Робимо маринад зі спецій та подрібненого часника.
  3. Заливаємо гриби й відправляємо в холодильник на ніч (або мінімум на 1-2 години).
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#Рецепти #Гриби #Печериці