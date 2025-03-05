Ніжні, пряні, домашні – краще, ніж у магазині: готуємо мариновані печериці (відео)
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Ідеальна закуска для будь-якого столу
Мариновані гриби – це ідеальна закуска, яка доповнить будь-який стіл, чи то святковий, чи буденний. Вони чудово поєднуються з різними стравами, їх можна додавати в салати, подавати до картоплі або просто насолоджуватися з хрустким хлібом.
Домашній рецепт маринованих печериць має беззаперечні переваги: ви самі контролюєте склад, вибираючи натуральні інгредієнти та улюблені спеції. Завдяки цьому гриби виходять ніжними, ароматними та без зайвих консервантів. Готуються вони дуже легко – всього кілька простих етапів, і вже через кілька годин ви зможете смакувати чудову закуску.
Пропонуємо приготувати мариновані печериці за рецептом від блогерки anna_sma4notyt.
Інгредієнти:
- 1 кг грибів (печериць)
- 60 мл яблучного оцту
- 140 мл олії
- 4 ч.л солі
- 4 ч.л цукру
- 20 шт. перець горошком
- 8 шт.лаврового листа
- 1 головка часнику
Етапи приготування:
- Відварюємо гриби в підсоленій воді, даємо охолонути.
- Робимо маринад зі спецій та подрібненого часника.
- Заливаємо гриби й відправляємо в холодильник на ніч (або мінімум на 1-2 години).