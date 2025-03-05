Ніжні, пряні, домашні – краще, ніж у магазині: готуємо мариновані печериці (відео)

Ідеальна закуска для будь-якого столу

Мариновані гриби – це ідеальна закуска, яка доповнить будь-який стіл, чи то святковий, чи буденний. Вони чудово поєднуються з різними стравами, їх можна додавати в салати, подавати до картоплі або просто насолоджуватися з хрустким хлібом.

Домашній рецепт маринованих печериць має беззаперечні переваги: ви самі контролюєте склад, вибираючи натуральні інгредієнти та улюблені спеції. Завдяки цьому гриби виходять ніжними, ароматними та без зайвих консервантів. Готуються вони дуже легко – всього кілька простих етапів, і вже через кілька годин ви зможете смакувати чудову закуску.

Пропонуємо приготувати мариновані печериці за рецептом від блогерки anna_sma4notyt.

Інгредієнти:

1 кг грибів (печериць)

60 мл яблучного оцту

140 мл олії

4 ч.л солі

4 ч.л цукру

20 шт. перець горошком

8 шт.лаврового листа

1 головка часнику

Етапи приготування: