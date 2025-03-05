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Нежные, пряные, домашние – лучше, чем в магазине: готовим маринованные шампиньоны (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Ароматные шампиньоны
Ароматные шампиньоны. Фото Коллаж "Телеграф"

Идеальная закуска для любого стола

Маринованные грибы – это идеальная закуска, которая дополнит любой стол, будь то праздничный или будничный. Они прекрасно сочетаются с разными блюдами, их можно добавлять в салаты, подавать к картофелю или просто наслаждаться с хрустящим хлебом.

Домашний рецепт маринованных шампиньонов имеет неоспоримые преимущества: вы сами контролируете состав, выбирая натуральные ингредиенты и любимые специи. Благодаря этому грибы получаются нежными, ароматными и без лишних консервантов. Готовятся они очень легко – всего несколько простых этапов, и уже через несколько часов вы сможете наслаждаться прекрасной закуской.

Предлагаем приготовить маринованные шампиньоны по рецепту от блогера anna_sma4notyt.

Ингредиенты:

  • 1 кг грибов (шампиньонов)
  • 60 мл яблочного уксуса
  • 140 мл растительного масла
  • 4 ч.л соли
  • 4 ч.л сахара
  • 20 шт. перец горошком
  • 8 шт. лаврового листа
  • 1 головка чеснока

Этапы приготовления:

  1. Отвариваем грибы в подсоленной воде, даем остыть.
  2. Делаем маринад из специй и измельченного чеснока.
  3. Заливаем грибы и отправляем в холодильник на ночь (или минимум на 1-2 часа).
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#Рецепты #Грибы #Шампиньоны