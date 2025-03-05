Нежные, пряные, домашние – лучше, чем в магазине: готовим маринованные шампиньоны (видео)
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Идеальная закуска для любого стола
Маринованные грибы – это идеальная закуска, которая дополнит любой стол, будь то праздничный или будничный. Они прекрасно сочетаются с разными блюдами, их можно добавлять в салаты, подавать к картофелю или просто наслаждаться с хрустящим хлебом.
Домашний рецепт маринованных шампиньонов имеет неоспоримые преимущества: вы сами контролируете состав, выбирая натуральные ингредиенты и любимые специи. Благодаря этому грибы получаются нежными, ароматными и без лишних консервантов. Готовятся они очень легко – всего несколько простых этапов, и уже через несколько часов вы сможете наслаждаться прекрасной закуской.
Предлагаем приготовить маринованные шампиньоны по рецепту от блогера anna_sma4notyt.
Ингредиенты:
- 1 кг грибов (шампиньонов)
- 60 мл яблочного уксуса
- 140 мл растительного масла
- 4 ч.л соли
- 4 ч.л сахара
- 20 шт. перец горошком
- 8 шт. лаврового листа
- 1 головка чеснока
Этапы приготовления:
- Отвариваем грибы в подсоленной воде, даем остыть.
- Делаем маринад из специй и измельченного чеснока.
- Заливаем грибы и отправляем в холодильник на ночь (или минимум на 1-2 часа).