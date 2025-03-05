Нежные, пряные, домашние – лучше, чем в магазине: готовим маринованные шампиньоны (видео)

Идеальная закуска для любого стола

Маринованные грибы – это идеальная закуска, которая дополнит любой стол, будь то праздничный или будничный. Они прекрасно сочетаются с разными блюдами, их можно добавлять в салаты, подавать к картофелю или просто наслаждаться с хрустящим хлебом.

Домашний рецепт маринованных шампиньонов имеет неоспоримые преимущества: вы сами контролируете состав, выбирая натуральные ингредиенты и любимые специи. Благодаря этому грибы получаются нежными, ароматными и без лишних консервантов. Готовятся они очень легко – всего несколько простых этапов, и уже через несколько часов вы сможете наслаждаться прекрасной закуской.

Предлагаем приготовить маринованные шампиньоны по рецепту от блогера anna_sma4notyt.

Ингредиенты:

1 кг грибов (шампиньонов)

60 мл яблочного уксуса

140 мл растительного масла

4 ч.л соли

4 ч.л сахара

20 шт. перец горошком

8 шт. лаврового листа

1 головка чеснока

Этапы приготовления: