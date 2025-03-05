Ліниві синабони, нічого не потрібно ліпити і скручувати: фантастично ароматна випічка (відео)

Як приготувати ароматну випічку до чаю

Щоб потішити себе смачненьким до чаю, не обов’язково бігти в магазин. Ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики. Тепер ділимось рецептом дуже лінивих синабонів.

Нічого не потрібно ліпити і скручувати у рулет — лише викласти шматочки тіста у форму і полити соусом, а тоді це все запекти. Попри простоту приготування, випічка має смак справжніх синабонів. Рецептом поділились у кулінарному блозі goldenbutterbakery.

Інгредієнти:

Борошно – 360 г

Цукор – 45 г

Швидкорозчинні дріжджі – 7 г

Сіль – 3 г

Молоко – 120 г

Вершкове масло – 48 г

Рослинна олія – 36 г

Ванільний екстракт – 4 г

Яйце – 1 шт.

Вода – 60 г

Для начинки:

Вершкове масло (розтоплене) – 113 г

Коричневий цукор – 223 г

Кориця (мелена) – 2,5 ст. л.

Дрібка солі

Для глазурі з вершкового сиру:

Вершковий сир – 113 г

Вершкове масло – 30 г

Цукрова пудра – 130 г

Ванільний екстракт – 2 г

Молоко або вершки (жирні) – за бажанням

Спосіб приготування:

У великій мисці змішайте борошно, цукор, дріжджі та сіль. Підігрійте молоко до теплого стану, додайте вершкове масло, рослинну олію та ванільний екстракт. Дайте суміші трохи охолонути. Зробіть заглиблення в сухих інгредієнтах, додайте молочну суміш, яйце та воду. Вимішуйте тісто протягом 6-8 хвилин до однорідності. Накрийте готове тісто та залиште його в теплому місці на 1,5-2 години. Змішайте розтоплене вершкове масло, коричневий цукор, корицю та дрібку солі. Розкачайте тісто в невеликий прямокутник. Наріжте тісто на невеликі шматочки. Застеліть деко пергаментом або збризніть кулінарним спреєм. Викладіть шматочки тіста на деко в хаотичному порядку. Посипте булочки начинкою з корицею. Розігрійте духовку до 175°C (350°F). Випікайте булочки протягом 25-30 хвилин до золотистого кольору. Тим часом збийте вершковий сир та вершкове масло до однорідної маси. Поступово додайте цукрову пудру та ванільний екстракт. Додайте молоко або вершки до бажаної консистенції. Покрийте теплі булочки глазур'ю.

Цей простий рецепт не вимагає багато часу та зусиль, а результат вас приємно здивує. Також ми розповідали, як приготувати ліниві чебуреки.