Ленивые синабоны, ничего не нужно лепить и скручивать: фантастически ароматная выпечка (видео)

Как приготовить ароматную выпечку к чаю

Чтобы потешить себя вкусненько к чаю, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики. Теперь делимся рецептом очень ленивых синабонов.

Ничего не нужно лепить и скручивать в рулет – только выложить кусочки теста в форму и полить соусом, а тогда это все запечь. Несмотря на простоту приготовления, у выпечки вкус настоящих синабонов. Рецептом поделились в кулинарном блоге goldenbutterbakery.

Ингредиенты:

Мука – 360 г

Сахар – 45 г

Быстрорастворимые дрожжи – 7 г

Соль – 3 г

Молоко – 120 г

Сливочное масло – 48 г

Растительное масло – 36 г

Ванильный экстракт – 4 г

Яйцо – 1 шт.

Вода – 60 г

Для начинки:

Сливочное масло (растопленное) – 113 г

Коричневый сахар – 223 г

Корица (молотая) – 2,5 ст.

Щепотка соли

Для глазури из сливочного сыра:

Сливочный творог – 113 г

Сливочное масло – 30 г

Сахарная пудра – 130 г

Ванильный экстракт – 2 г

Молоко или сливки (жирные) – по желанию

Способ приготовления:

В большой миске смешайте муку, сахар, дрожжи и соль. Подогрейте молоко до теплого состояния, добавьте сливочное масло, растительное и ванильный экстракт. Дайте смеси немного остыть. Произведите углубление в сухих ингредиентах, добавьте молочную смесь, яйцо и воду. Вымешивайте тесто в течение 6-8 минут до однородности. Накройте готовое тесто и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа. Смешайте растопленное сливочное масло, коричневый сахар, корицу и щепотку соли. Раскатайте тесто в маленький прямоугольник. Нарежьте тесто на небольшие кусочки. Застелите противень пергаментом или сбрызните кулинарным спреем. Выложите кусочки теста на противень в хаотическом порядке. Посыпьте булочки начинкой с корицей. Разогрейте духовку до 175°C (350°F). Выпекайте булочки в течение 25-30 минут до золотистого цвета. Тем временем взбейте сыр и сливочное масло до однородной массы. Постепенно добавить сахарную пудру и ванильный экстракт. Добавьте молоко или сливки в желаемую консистенцию. Покройте теплые булочки глазурью.

Этот обычный рецепт не просит много времени и усилий, а итог вас приятно удивит. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые чебуреки.