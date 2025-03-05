Ленивые синабоны, ничего не нужно лепить и скручивать: фантастически ароматная выпечка (видео)
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Как приготовить ароматную выпечку к чаю
Чтобы потешить себя вкусненько к чаю, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики. Теперь делимся рецептом очень ленивых синабонов.
Ничего не нужно лепить и скручивать в рулет – только выложить кусочки теста в форму и полить соусом, а тогда это все запечь. Несмотря на простоту приготовления, у выпечки вкус настоящих синабонов. Рецептом поделились в кулинарном блоге goldenbutterbakery.
Ингредиенты:
- Мука – 360 г
- Сахар – 45 г
- Быстрорастворимые дрожжи – 7 г
- Соль – 3 г
- Молоко – 120 г
- Сливочное масло – 48 г
- Растительное масло – 36 г
- Ванильный экстракт – 4 г
- Яйцо – 1 шт.
- Вода – 60 г
Для начинки:
- Сливочное масло (растопленное) – 113 г
- Коричневый сахар – 223 г
- Корица (молотая) – 2,5 ст.
- Щепотка соли
Для глазури из сливочного сыра:
- Сливочный творог – 113 г
- Сливочное масло – 30 г
- Сахарная пудра – 130 г
- Ванильный экстракт – 2 г
- Молоко или сливки (жирные) – по желанию
Способ приготовления:
- В большой миске смешайте муку, сахар, дрожжи и соль. Подогрейте молоко до теплого состояния, добавьте сливочное масло, растительное и ванильный экстракт. Дайте смеси немного остыть.
- Произведите углубление в сухих ингредиентах, добавьте молочную смесь, яйцо и воду. Вымешивайте тесто в течение 6-8 минут до однородности. Накройте готовое тесто и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа.
- Смешайте растопленное сливочное масло, коричневый сахар, корицу и щепотку соли. Раскатайте тесто в маленький прямоугольник. Нарежьте тесто на небольшие кусочки.
- Застелите противень пергаментом или сбрызните кулинарным спреем. Выложите кусочки теста на противень в хаотическом порядке. Посыпьте булочки начинкой с корицей.
- Разогрейте духовку до 175°C (350°F). Выпекайте булочки в течение 25-30 минут до золотистого цвета.
- Тем временем взбейте сыр и сливочное масло до однородной массы. Постепенно добавить сахарную пудру и ванильный экстракт. Добавьте молоко или сливки в желаемую консистенцию. Покройте теплые булочки глазурью.
Этот обычный рецепт не просит много времени и усилий, а итог вас приятно удивит. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые чебуреки.