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Найкращий рецепт паски на Великдень: виходить м’яка, як пух (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт великодньої паски
Рецепт великодньої паски. Фото shuba.life

Як спекти паску своїми руками

Скоро Великдень, а це означає, що пора збирати рецепти на свято. Ми розповідали, як приготувати старовинну українську закуску — таратуту. Тепер ділимось рецептом великодніх пасок.

Рецептом поділились на ютуб-каналі "Класична кухня". Це перевірений спосіб приготування авторки відео, з яким паска виходить м’якою, як пух.

Інгредієнти:

  • 900-1000 г борошна
  • 2 склянки молока
  • 10 жовтків
  • 100 г дріжджів
  • 200 г масла або маргарину
  • 200 г цукру
  • 100 г родзинок
  • 0,5 ч. л. солі
  • цедра половини лимона

Глазур:

  • 180 г цукру
  • 4 ст. л. води
  • 1 ч. л. желатину.

Спосіб приготування:

  1. Дріжджі потрібно розвести у теплому молоці з 1 столовою ложкою цукру та 3 столовими ложками борошна. Коли бродити, додати борошно та розтерті з цукром жовтки, посолити і замісити.
  2. У тістомісі вимішувати 4 хвилини, якщо руками — 10 хвилин. Тоді влити розтоплене масло або маргарин, знову добре перемістити.
  3. Після цього додати промиті родзинки та цедру. Вимісити уже руками, накрити і поставити в тепле, щоб підійшло.
  4. Коли тісто збільшиться в об'ємі втричі, розділити на частинки. Заповнити форми, застелені пергаментним папером, на 1/3 і знову поставити ,щоб підійшло.
  5. Зверху змастити яйцем (можна жовтком) і пекти при температурі 190 градусів протягом 35-45 хвилин (залежно від розміру паски). За 10 хвилин до кінця зменшити до 180°.
  6. До желатину додати 2 столові ложки води і залишити на 15 хвилин. Цукор з водою закип'ятити до розчинення цукру, додати розігрітий желатин і збивати гарячим до утворення густої білої маси. Покрити паски глазуррю.

Коли глазур застигне — можна куштувати. Також ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики.

Теги:
#Рецепт #Тісто #Великдень #Паска