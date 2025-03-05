Найкращий рецепт паски на Великдень: виходить м’яка, як пух (відео)

Як спекти паску своїми руками

Скоро Великдень, а це означає, що пора збирати рецепти на свято. Ми розповідали, як приготувати старовинну українську закуску — таратуту. Тепер ділимось рецептом великодніх пасок.

Рецептом поділились на ютуб-каналі "Класична кухня". Це перевірений спосіб приготування авторки відео, з яким паска виходить м’якою, як пух.

Інгредієнти:

900-1000 г борошна

2 склянки молока

10 жовтків

100 г дріжджів

200 г масла або маргарину

200 г цукру

100 г родзинок

0,5 ч. л. солі

цедра половини лимона

Глазур:

180 г цукру

4 ст. л. води

1 ч. л. желатину.

Спосіб приготування:

Дріжджі потрібно розвести у теплому молоці з 1 столовою ложкою цукру та 3 столовими ложками борошна. Коли бродити, додати борошно та розтерті з цукром жовтки, посолити і замісити. У тістомісі вимішувати 4 хвилини, якщо руками — 10 хвилин. Тоді влити розтоплене масло або маргарин, знову добре перемістити. Після цього додати промиті родзинки та цедру. Вимісити уже руками, накрити і поставити в тепле, щоб підійшло. Коли тісто збільшиться в об'ємі втричі, розділити на частинки. Заповнити форми, застелені пергаментним папером, на 1/3 і знову поставити ,щоб підійшло. Зверху змастити яйцем (можна жовтком) і пекти при температурі 190 градусів протягом 35-45 хвилин (залежно від розміру паски). За 10 хвилин до кінця зменшити до 180°. До желатину додати 2 столові ложки води і залишити на 15 хвилин. Цукор з водою закип'ятити до розчинення цукру, додати розігрітий желатин і збивати гарячим до утворення густої білої маси. Покрити паски глазуррю.

Коли глазур застигне — можна куштувати. Також ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики.