Найкращий рецепт паски на Великдень: виходить м’яка, як пух (відео)
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Як спекти паску своїми руками
Скоро Великдень, а це означає, що пора збирати рецепти на свято. Ми розповідали, як приготувати старовинну українську закуску — таратуту. Тепер ділимось рецептом великодніх пасок.
Рецептом поділились на ютуб-каналі "Класична кухня". Це перевірений спосіб приготування авторки відео, з яким паска виходить м’якою, як пух.
Інгредієнти:
- 900-1000 г борошна
- 2 склянки молока
- 10 жовтків
- 100 г дріжджів
- 200 г масла або маргарину
- 200 г цукру
- 100 г родзинок
- 0,5 ч. л. солі
- цедра половини лимона
Глазур:
- 180 г цукру
- 4 ст. л. води
- 1 ч. л. желатину.
Спосіб приготування:
- Дріжджі потрібно розвести у теплому молоці з 1 столовою ложкою цукру та 3 столовими ложками борошна. Коли бродити, додати борошно та розтерті з цукром жовтки, посолити і замісити.
- У тістомісі вимішувати 4 хвилини, якщо руками — 10 хвилин. Тоді влити розтоплене масло або маргарин, знову добре перемістити.
- Після цього додати промиті родзинки та цедру. Вимісити уже руками, накрити і поставити в тепле, щоб підійшло.
- Коли тісто збільшиться в об'ємі втричі, розділити на частинки. Заповнити форми, застелені пергаментним папером, на 1/3 і знову поставити ,щоб підійшло.
- Зверху змастити яйцем (можна жовтком) і пекти при температурі 190 градусів протягом 35-45 хвилин (залежно від розміру паски). За 10 хвилин до кінця зменшити до 180°.
- До желатину додати 2 столові ложки води і залишити на 15 хвилин. Цукор з водою закип'ятити до розчинення цукру, додати розігрітий желатин і збивати гарячим до утворення густої білої маси. Покрити паски глазуррю.
Коли глазур застигне — можна куштувати. Також ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики.