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Лучший рецепт паски на Пасху: получается мягкая, как пух (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Рецепт пасхальной выпечки
Рецепт пасхальной выпечки. Фото shuba.life

Как испечь пасочку своими руками

Скоро Пасха, а это значит, что пора собирать рецепты на праздник. Мы рассказывали, как приготовить старинную украинскую закуску – таратуту. Теперь делимся рецептом пасхальной выпечки.

Рецептом поделились на ютуб-канале "Классическая кухня". Это проверенный способ приготовления автора видео, с которым паска получается мягкой, как пух.

Ингредиенты:

  • 900-1000 г муки
  • 2 стакана молока
  • 10 желтков
  • 100 г дрожжей
  • 200 г масла или маргарина
  • 200 г сахара
  • 100 г изюма
  • 0,5 ч. л. соли
  • цедра половины лимона

Глазурь:

  • 180 г сахара
  • 4 ст. л. воды
  • 1 ч. л. желатина

Способ приготовления:

  1. Дрожжи нужно развести в теплом молоке с 1 столовой ложкой сахара и 3 столовыми ложками муки. Когда бродить, добавить муку и растертые с сахаром желтки, посолить и замесить.
  2. В тестомесе вымешивать 4 минуты, если руками — 10 минут. Тогда влить растопленное масло или маргарин, снова хорошо переместить.
  3. После этого добавить промытые изюм и цедру. Вымесить уже руками, накрыть и поставить в теплое, чтобы подошло.
  4. Когда тесто увеличится в объеме три раза, разделить на частицы. Заполнить формы, застеленные пергаментной бумагой, на 1/3 и снова поставить, чтобы подошло.
  5. Сверху смазать яйцом (можно желтком) и печь при температуре 190 градусов в течение 35-45 минут (в зависимости от размера кулича). За 10 минут до конца убавить до 180°.
  6. К желатину добавить 2 столовых ложки воды и оставить на 15 минут. Сахар с водой вскипятить до растворения сахара, добавить разогретый желатин и взбивать горячим до образования белой густой массы. Покрыть пояса глазурью.

Когда глазурь застынет — можно пробовать. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики.

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