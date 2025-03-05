Лучший рецепт паски на Пасху: получается мягкая, как пух (видео)
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Как испечь пасочку своими руками
Скоро Пасха, а это значит, что пора собирать рецепты на праздник. Мы рассказывали, как приготовить старинную украинскую закуску – таратуту. Теперь делимся рецептом пасхальной выпечки.
Рецептом поделились на ютуб-канале "Классическая кухня". Это проверенный способ приготовления автора видео, с которым паска получается мягкой, как пух.
Ингредиенты:
- 900-1000 г муки
- 2 стакана молока
- 10 желтков
- 100 г дрожжей
- 200 г масла или маргарина
- 200 г сахара
- 100 г изюма
- 0,5 ч. л. соли
- цедра половины лимона
Глазурь:
- 180 г сахара
- 4 ст. л. воды
- 1 ч. л. желатина
Способ приготовления:
- Дрожжи нужно развести в теплом молоке с 1 столовой ложкой сахара и 3 столовыми ложками муки. Когда бродить, добавить муку и растертые с сахаром желтки, посолить и замесить.
- В тестомесе вымешивать 4 минуты, если руками — 10 минут. Тогда влить растопленное масло или маргарин, снова хорошо переместить.
- После этого добавить промытые изюм и цедру. Вымесить уже руками, накрыть и поставить в теплое, чтобы подошло.
- Когда тесто увеличится в объеме три раза, разделить на частицы. Заполнить формы, застеленные пергаментной бумагой, на 1/3 и снова поставить, чтобы подошло.
- Сверху смазать яйцом (можно желтком) и печь при температуре 190 градусов в течение 35-45 минут (в зависимости от размера кулича). За 10 минут до конца убавить до 180°.
- К желатину добавить 2 столовых ложки воды и оставить на 15 минут. Сахар с водой вскипятить до растворения сахара, добавить разогретый желатин и взбивать горячим до образования белой густой массы. Покрыть пояса глазурью.
Когда глазурь застынет — можно пробовать. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики.