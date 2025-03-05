Лучший рецепт паски на Пасху: получается мягкая, как пух (видео)

Как испечь пасочку своими руками

Скоро Пасха, а это значит, что пора собирать рецепты на праздник. Мы рассказывали, как приготовить старинную украинскую закуску – таратуту. Теперь делимся рецептом пасхальной выпечки.

Рецептом поделились на ютуб-канале "Классическая кухня". Это проверенный способ приготовления автора видео, с которым паска получается мягкой, как пух.

Ингредиенты:

900-1000 г муки

2 стакана молока

10 желтков

100 г дрожжей

200 г масла или маргарина

200 г сахара

100 г изюма

0,5 ч. л. соли

цедра половины лимона

Глазурь:

180 г сахара

4 ст. л. воды

1 ч. л. желатина

Способ приготовления:

Дрожжи нужно развести в теплом молоке с 1 столовой ложкой сахара и 3 столовыми ложками муки. Когда бродить, добавить муку и растертые с сахаром желтки, посолить и замесить. В тестомесе вымешивать 4 минуты, если руками — 10 минут. Тогда влить растопленное масло или маргарин, снова хорошо переместить. После этого добавить промытые изюм и цедру. Вымесить уже руками, накрыть и поставить в теплое, чтобы подошло. Когда тесто увеличится в объеме три раза, разделить на частицы. Заполнить формы, застеленные пергаментной бумагой, на 1/3 и снова поставить, чтобы подошло. Сверху смазать яйцом (можно желтком) и печь при температуре 190 градусов в течение 35-45 минут (в зависимости от размера кулича). За 10 минут до конца убавить до 180°. К желатину добавить 2 столовых ложки воды и оставить на 15 минут. Сахар с водой вскипятить до растворения сахара, добавить разогретый желатин и взбивать горячим до образования белой густой массы. Покрыть пояса глазурью.

Когда глазурь застынет — можно пробовать. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики.