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Оригінальна закуска до святкового столу: гості з’їдять її разом з тарілкою (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитні горіхові кульки
Апетитні горіхові кульки. Фото Скриншот з відео

Чудовий рецепт, який пасує до будь-якого застілля

На святковий стіл хочеться ставити щось не лише смачне, а й оригінальне. Якщо ви вже готували "Київський" салат, зверніть увагу на наступний рецепт.

На кулінарному ютуб-каналі "Домашня кухня з Галиною" розповіли, як приготувати апетитні курячі кульки, запаніровані в мелених горіхах. Закуска дуже проста, але вдала — гості навіть не здогадаються, з чого вона, зате з’їдять разом із тарілкою.

Інгредієнти:

  • Куряча грудка відварена — 600 г
  • Яйця — 8 шт
  • Огірок — 1 шт
  • Твердий сир — 200 г
  • Горіхи — 100 г
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь відварене куряче філе дрібно нарізаємо. Яйця повинні бути теж відварені заздалегідь, щоб встигли охолонути — так з ними буде простіше працювати.
  2. Сир натираємо на середню тертку. Огірок нарізаємо дрібними кубиками, як і яйця.
  3. Змішуємо куряче філе, натертий сир, яйця та огірок. Це все потрібно посолити та поперчити до смаку і заправити майонезом.
  4. З підготовленої маси формуємо кульки. Волоські горіхи перебиваємо в блендері. В цій крихті обвалюємо кульки.

Ось так просто і швидко можна приготувати цікаву закуску на святковий стіл. Також ми ділились рецептом чудової закуски з буряка — таратути.

Теги:
#Рецепт #Горіхи #Курятина #Закуска