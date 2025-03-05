Оригінальна закуска до святкового столу: гості з’їдять її разом з тарілкою (відео)
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Чудовий рецепт, який пасує до будь-якого застілля
На святковий стіл хочеться ставити щось не лише смачне, а й оригінальне. Якщо ви вже готували "Київський" салат, зверніть увагу на наступний рецепт.
На кулінарному ютуб-каналі "Домашня кухня з Галиною" розповіли, як приготувати апетитні курячі кульки, запаніровані в мелених горіхах. Закуска дуже проста, але вдала — гості навіть не здогадаються, з чого вона, зате з’їдять разом із тарілкою.
Інгредієнти:
- Куряча грудка відварена — 600 г
- Яйця — 8 шт
- Огірок — 1 шт
- Твердий сир — 200 г
- Горіхи — 100 г
- Майонез — 3 ст. л.
- Сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Заздалегідь відварене куряче філе дрібно нарізаємо. Яйця повинні бути теж відварені заздалегідь, щоб встигли охолонути — так з ними буде простіше працювати.
- Сир натираємо на середню тертку. Огірок нарізаємо дрібними кубиками, як і яйця.
- Змішуємо куряче філе, натертий сир, яйця та огірок. Це все потрібно посолити та поперчити до смаку і заправити майонезом.
- З підготовленої маси формуємо кульки. Волоські горіхи перебиваємо в блендері. В цій крихті обвалюємо кульки.
Ось так просто і швидко можна приготувати цікаву закуску на святковий стіл. Також ми ділились рецептом чудової закуски з буряка — таратути.