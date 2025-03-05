Оригинальная закуска к праздничному столу: гости съедят ее вместе с тарелкой (видео)
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Великолепный рецепт, подходящий к любому застолью
На праздничный стол хочется ставить что-нибудь не только вкусное, но и оригинальное. Если вы уже готовили "Киевский" салат, обратите внимание на следующий рецепт.
На кулинарном ютуб-канале "Домашняя кухня с Галиной" рассказали, как приготовить аппетитные куриные шарики, запанированные в молотых орехах. Закуска очень простая, но удачная – гости даже не догадаются, из чего она, зато съедят вместе с тарелкой.
Ингредиенты:
- Куриная грудка отварная — 600 г
- Яйца — 8 шт
- Огурец – 1 шт
- Твердый сыр — 200 г
- Орехи — 100 г
- Майонез – 3 ст.
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Предварительно отварное куриное филе мелко нарезаем. Яйца должны быть тоже отварены заранее, чтобы успели остыть – так с ними будет проще работать.
- Сыр натираем на среднюю терку. Огурец нарезаем маленькими кубиками, как и яичка.
- Смешиваем куриное филе, натертый творог, яйца и огурец. Это все нужно посолить и поперчить по вкусу и заправить майонезом.
- Из подготовленной массы формируем шарики. Грецкие орехи перебиваем в блендере. В этой крошке обваливаем шарики.
Вот так просто и быстро можно приготовить интересную закуску на праздничный стол. Также мы делились рецептом замечательной закуски из свеклы – таратуты.