Оригинальная закуска к праздничному столу: гости съедят ее вместе с тарелкой (видео)

Великолепный рецепт, подходящий к любому застолью

На праздничный стол хочется ставить что-нибудь не только вкусное, но и оригинальное. Если вы уже готовили "Киевский" салат, обратите внимание на следующий рецепт.

На кулинарном ютуб-канале "Домашняя кухня с Галиной" рассказали, как приготовить аппетитные куриные шарики, запанированные в молотых орехах. Закуска очень простая, но удачная – гости даже не догадаются, из чего она, зато съедят вместе с тарелкой.

Ингредиенты:

Куриная грудка отварная — 600 г

Яйца — 8 шт

Огурец – 1 шт

Твердый сыр — 200 г

Орехи — 100 г

Майонез – 3 ст.

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Предварительно отварное куриное филе мелко нарезаем. Яйца должны быть тоже отварены заранее, чтобы успели остыть – так с ними будет проще работать. Сыр натираем на среднюю терку. Огурец нарезаем маленькими кубиками, как и яичка. Смешиваем куриное филе, натертый творог, яйца и огурец. Это все нужно посолить и поперчить по вкусу и заправить майонезом. Из подготовленной массы формируем шарики. Грецкие орехи перебиваем в блендере. В этой крошке обваливаем шарики.

Вот так просто и быстро можно приготовить интересную закуску на праздничный стол. Также мы делились рецептом замечательной закуски из свеклы – таратуты.