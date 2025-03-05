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Оригинальная закуска к праздничному столу: гости съедят ее вместе с тарелкой (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Аппетитные ореховые шарики
Аппетитные ореховые шарики. Фото Скриншот из видео

Великолепный рецепт, подходящий к любому застолью

На праздничный стол хочется ставить что-нибудь не только вкусное, но и оригинальное. Если вы уже готовили "Киевский" салат, обратите внимание на следующий рецепт.

На кулинарном ютуб-канале "Домашняя кухня с Галиной" рассказали, как приготовить аппетитные куриные шарики, запанированные в молотых орехах. Закуска очень простая, но удачная – гости даже не догадаются, из чего она, зато съедят вместе с тарелкой.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка отварная — 600 г
  • Яйца — 8 шт
  • Огурец – 1 шт
  • Твердый сыр — 200 г
  • Орехи — 100 г
  • Майонез – 3 ст.
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Предварительно отварное куриное филе мелко нарезаем. Яйца должны быть тоже отварены заранее, чтобы успели остыть – так с ними будет проще работать.
  2. Сыр натираем на среднюю терку. Огурец нарезаем маленькими кубиками, как и яичка.
  3. Смешиваем куриное филе, натертый творог, яйца и огурец. Это все нужно посолить и поперчить по вкусу и заправить майонезом.
  4. Из подготовленной массы формируем шарики. Грецкие орехи перебиваем в блендере. В этой крошке обваливаем шарики.

Вот так просто и быстро можно приготовить интересную закуску на праздничный стол. Также мы делились рецептом замечательной закуски из свеклы – таратуты.

Теги:
#Рецепт #Орехи #Курятина #Закуска