Таку курочку можна і на святковий стіл: апетитні рулетики з ароматною начинкою (відео)

Смачні рулетики з курячого фаршу

Щоб урізноманітнити своє щоденне меню, можна використовувати нестандартні рецепти. Ми розповідали, як приготувати ліниві чебуреки. Тепер поділимось ідеєю смачної страви, яку можна і на святковий стіл поставити.

Це апетитні рулетики з курячого фаршу, а за начинку — ароматні грибочки. Рецептом поділились у кулінарному блозі hot_spicyua.

Інгредієнти:

600 г фаршу з курячих стегон 200 г шампіньйонів 1 цибулина 70 мл вершків 20% 1/2 ст. л. борошна трохи зелені (петрушка, зелена цибуля,кріп) 100 г сиру Моцарела Сіль

Спосіб приготування:

Обсмажте гриби з дрібно нарізаною цибулею на сковороді з додаванням солі. Коли гриби підрумʼяняться, додайте вершки та борошно, ретельно перемішайте. Курячий фарш посоліть до смаку і ретельно перемішайте. Розділіть фарш на 5 рівних частин. На рукаві для запікання викладіть одну порцію фаршу, розрівняйте рівномірно. На середину викладіть начинку з грибів, зелень та шматочки сиру моцарела. Сформуйте рулетик, обваляйте його в панірувальних сухарях. Збризніть рослинною олією. Розігрійте духовку до 200°С з конвекцією. Запікайте рулетики до золотистої скоринки (приблизно 20 хвилин).

Насолоджуйтеся хрусткою скоринкою та соковитою начинкою цієї страви. До неї пасує будь-яким гарнір чи закуска. Приміром, ми розповідали, як приготувати таратуту з буряка.