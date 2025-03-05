Таку курочку можна і на святковий стіл: апетитні рулетики з ароматною начинкою (відео)
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Смачні рулетики з курячого фаршу
Щоб урізноманітнити своє щоденне меню, можна використовувати нестандартні рецепти. Ми розповідали, як приготувати ліниві чебуреки. Тепер поділимось ідеєю смачної страви, яку можна і на святковий стіл поставити.
Це апетитні рулетики з курячого фаршу, а за начинку — ароматні грибочки. Рецептом поділились у кулінарному блозі hot_spicyua.
Інгредієнти:
- 600 г фаршу з курячих стегон
- 200 г шампіньйонів
- 1 цибулина
- 70 мл вершків 20%
- 1/2 ст. л. борошна
- трохи зелені (петрушка, зелена цибуля,кріп)
- 100 г сиру Моцарела
- Сіль
Спосіб приготування:
- Обсмажте гриби з дрібно нарізаною цибулею на сковороді з додаванням солі. Коли гриби підрумʼяняться, додайте вершки та борошно, ретельно перемішайте.
- Курячий фарш посоліть до смаку і ретельно перемішайте. Розділіть фарш на 5 рівних частин.
- На рукаві для запікання викладіть одну порцію фаршу, розрівняйте рівномірно. На середину викладіть начинку з грибів, зелень та шматочки сиру моцарела.
- Сформуйте рулетик, обваляйте його в панірувальних сухарях. Збризніть рослинною олією.
- Розігрійте духовку до 200°С з конвекцією. Запікайте рулетики до золотистої скоринки (приблизно 20 хвилин).
Насолоджуйтеся хрусткою скоринкою та соковитою начинкою цієї страви. До неї пасує будь-яким гарнір чи закуска. Приміром, ми розповідали, як приготувати таратуту з буряка.