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Таку курочку можна і на святковий стіл: апетитні рулетики з ароматною начинкою (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Апетитна страва з грибною начинкою Новина оновлена 05 березня 2025, 17:42
Апетитна страва з грибною начинкою. Фото Скриншот з відео

Смачні рулетики з курячого фаршу

Щоб урізноманітнити своє щоденне меню, можна використовувати нестандартні рецепти. Ми розповідали, як приготувати ліниві чебуреки. Тепер поділимось ідеєю смачної страви, яку можна і на святковий стіл поставити.

Це апетитні рулетики з курячого фаршу, а за начинку — ароматні грибочки. Рецептом поділились у кулінарному блозі hot_spicyua.

Інгредієнти:

  1. 600 г фаршу з курячих стегон
  2. 200 г шампіньйонів
  3. 1 цибулина
  4. 70 мл вершків 20%
  5. 1/2 ст. л. борошна
  6. трохи зелені (петрушка, зелена цибуля,кріп)
  7. 100 г сиру Моцарела
  8. Сіль

Спосіб приготування:

  1. Обсмажте гриби з дрібно нарізаною цибулею на сковороді з додаванням солі. Коли гриби підрумʼяняться, додайте вершки та борошно, ретельно перемішайте.
  2. Курячий фарш посоліть до смаку і ретельно перемішайте. Розділіть фарш на 5 рівних частин.
  3. На рукаві для запікання викладіть одну порцію фаршу, розрівняйте рівномірно. На середину викладіть начинку з грибів, зелень та шматочки сиру моцарела.
  4. Сформуйте рулетик, обваляйте його в панірувальних сухарях. Збризніть рослинною олією.
  5. Розігрійте духовку до 200°С з конвекцією. Запікайте рулетики до золотистої скоринки (приблизно 20 хвилин).

Насолоджуйтеся хрусткою скоринкою та соковитою начинкою цієї страви. До неї пасує будь-яким гарнір чи закуска. Приміром, ми розповідали, як приготувати таратуту з буряка.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Курятина #Фарш