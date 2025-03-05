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Такую курочку можно и на праздничный стол: аппетитные рулетики с ароматной начинкой (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Аппетитное блюдо с грибной начинкой Новость обновлена 05 марта 2025, 17:42
Аппетитное блюдо с грибной начинкой. Фото Скриншот из видео

Вкусные рулетики из куриного фарша

Чтобы разнообразить свое ежедневное меню можно использовать нестандартные рецепты. Мы рассказывали, как приготовить ленивые чебуреки. Теперь поделимся идеей вкусного блюда, которое можно и на праздничный стол поставить.

Это аппетитные рулетики из куриного фарша, а за начинку – ароматные грибочки. Рецептом поделились в кулинарном блоге hot_spicyua.

Ингредиенты:

  1. 600 г фарша из куриных бедер
  2. 200 г шампиньонов
  3. 1 луковица
  4. 70 мл сливок 20%
  5. 1/2 ст. л. муки
  6. немного зелени (петрушка, зеленый лук, укроп)
  7. 100 г сыра Моцарелла
  8. Соль

Способ приготовления:

  1. Обжарьте грибы с мелко нарезанным луком на сковороде с добавлением соли. Когда грибы подрумянятся, добавьте сливки и муку, тщательно перемешайте.
  2. Куриный фарш посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Разделите фарш на 5 равных частей.
  3. На рукаве для запекания выложите одну порцию фарша, разровняйте равномерно. На середину выложите начинку из грибов, зелень и кусочки сыра моцарелла.
  4. Сформируйте рулетик, обваляйте его в панировочных сухарях. Сбрызните растительным маслом.
  5. Разогрейте духовку до 200 С с конвекцией. Запекайте рулетики до золотистой корочки (примерно 20 минут).

Наслаждайтесь хрустящей корочкой и сочной начинкой этого блюда. К ней подходит любой гарнир или закуска. К примеру, мы рассказывали, как приготовить татарату из свеклы.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Курятина #Фарш