Такую курочку можно и на праздничный стол: аппетитные рулетики с ароматной начинкой (видео)

Вкусные рулетики из куриного фарша

Чтобы разнообразить свое ежедневное меню можно использовать нестандартные рецепты. Мы рассказывали, как приготовить ленивые чебуреки. Теперь поделимся идеей вкусного блюда, которое можно и на праздничный стол поставить.

Это аппетитные рулетики из куриного фарша, а за начинку – ароматные грибочки. Рецептом поделились в кулинарном блоге hot_spicyua.

Ингредиенты:

600 г фарша из куриных бедер 200 г шампиньонов 1 луковица 70 мл сливок 20% 1/2 ст. л. муки немного зелени (петрушка, зеленый лук, укроп) 100 г сыра Моцарелла Соль

Способ приготовления:

Обжарьте грибы с мелко нарезанным луком на сковороде с добавлением соли. Когда грибы подрумянятся, добавьте сливки и муку, тщательно перемешайте. Куриный фарш посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Разделите фарш на 5 равных частей. На рукаве для запекания выложите одну порцию фарша, разровняйте равномерно. На середину выложите начинку из грибов, зелень и кусочки сыра моцарелла. Сформируйте рулетик, обваляйте его в панировочных сухарях. Сбрызните растительным маслом. Разогрейте духовку до 200 С с конвекцией. Запекайте рулетики до золотистой корочки (примерно 20 минут).

Наслаждайтесь хрустящей корочкой и сочной начинкой этого блюда. К ней подходит любой гарнир или закуска. К примеру, мы рассказывали, как приготовить татарату из свеклы.