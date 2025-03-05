Такую курочку можно и на праздничный стол: аппетитные рулетики с ароматной начинкой (видео)
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Вкусные рулетики из куриного фарша
Чтобы разнообразить свое ежедневное меню можно использовать нестандартные рецепты. Мы рассказывали, как приготовить ленивые чебуреки. Теперь поделимся идеей вкусного блюда, которое можно и на праздничный стол поставить.
Это аппетитные рулетики из куриного фарша, а за начинку – ароматные грибочки. Рецептом поделились в кулинарном блоге hot_spicyua.
Ингредиенты:
- 600 г фарша из куриных бедер
- 200 г шампиньонов
- 1 луковица
- 70 мл сливок 20%
- 1/2 ст. л. муки
- немного зелени (петрушка, зеленый лук, укроп)
- 100 г сыра Моцарелла
- Соль
Способ приготовления:
- Обжарьте грибы с мелко нарезанным луком на сковороде с добавлением соли. Когда грибы подрумянятся, добавьте сливки и муку, тщательно перемешайте.
- Куриный фарш посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Разделите фарш на 5 равных частей.
- На рукаве для запекания выложите одну порцию фарша, разровняйте равномерно. На середину выложите начинку из грибов, зелень и кусочки сыра моцарелла.
- Сформируйте рулетик, обваляйте его в панировочных сухарях. Сбрызните растительным маслом.
- Разогрейте духовку до 200 С с конвекцией. Запекайте рулетики до золотистой корочки (примерно 20 минут).
Наслаждайтесь хрустящей корочкой и сочной начинкой этого блюда. К ней подходит любой гарнир или закуска. К примеру, мы рассказывали, как приготовить татарату из свеклы.