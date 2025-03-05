Беремо "вчорашній" рис, кілька яблук і готуємо апетитну запіканку: простий рецепт смачної випічки (відео)
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Смакує з чаєм та кавою
Рисова запіканка з яблуками — це простий, але неймовірно смачний спосіб використати рис що залишився з вечері та приготувати ароматну домашню випічку. Завдяки ніжній текстурі, легкій солодкості та приємному яблучному аромату цей десерт ідеально підійде для сніданку чи перекусу. Мінімум інгредієнтів, простий процес приготування — і вже через пів години у вас на столі гаряча, рум’яна запіканка, яка чудово поєднується зі сметаною, медом або улюбленим джемом.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка kelbas_v.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 3 середніх яблука
- 200-250 г вареного рису
- За бажанням:
- 50 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 0,5 ч. л кориці
Етапи приготування:
- Взбиваємо яйця (або з цукром і ванільним цукром).
- Додаємо дрібно нарізані яблука, корицю та холодний рис.
- Перемішуємо та викладаємо в змащену олією форму.
- Печемо буквально 30 хвилин при температурі 180 градусів.