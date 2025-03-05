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Беремо "вчорашній" рис, кілька яблук і готуємо апетитну запіканку: простий рецепт смачної випічки (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ароматна запіканка з яблук та риса
Ароматна запіканка з яблук та риса. Фото Скріншот Insragram/kelbas_v

Смакує з чаєм та кавою

Рисова запіканка з яблуками — це простий, але неймовірно смачний спосіб використати рис що залишився з вечері та приготувати ароматну домашню випічку. Завдяки ніжній текстурі, легкій солодкості та приємному яблучному аромату цей десерт ідеально підійде для сніданку чи перекусу. Мінімум інгредієнтів, простий процес приготування — і вже через пів години у вас на столі гаряча, рум’яна запіканка, яка чудово поєднується зі сметаною, медом або улюбленим джемом.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка kelbas_v.

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 3 середніх яблука
  • 200-250 г вареного рису
  • За бажанням:
  • 50 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 0,5 ч. л кориці

Етапи приготування:

  1. Взбиваємо яйця (або з цукром і ванільним цукром).
  2. Додаємо дрібно нарізані яблука, корицю та холодний рис.
  3. Перемішуємо та викладаємо в змащену олією форму.
  4. Печемо буквально 30 хвилин при температурі 180 градусів.
Теги:
#Рецепти #Яблука #Десерт #Запіканка