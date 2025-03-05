Беремо "вчорашній" рис, кілька яблук і готуємо апетитну запіканку: простий рецепт смачної випічки (відео)

Смакує з чаєм та кавою

Рисова запіканка з яблуками — це простий, але неймовірно смачний спосіб використати рис що залишився з вечері та приготувати ароматну домашню випічку. Завдяки ніжній текстурі, легкій солодкості та приємному яблучному аромату цей десерт ідеально підійде для сніданку чи перекусу. Мінімум інгредієнтів, простий процес приготування — і вже через пів години у вас на столі гаряча, рум’яна запіканка, яка чудово поєднується зі сметаною, медом або улюбленим джемом.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка kelbas_v.

Інгредієнти:

3 яйця

3 середніх яблука

200-250 г вареного рису

За бажанням:

50 г цукру

10 г ванільного цукру

0,5 ч. л кориці

Етапи приготування: