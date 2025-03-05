Берем "вчерашний" рис, несколько яблок и готовим аппетитную запеканку: простой рецепт вкусной выпечки (видео)

Очень вкусно с чаем и кофе

Рисовая запеканка с яблоками — это простой, но невероятно вкусный способ использовать оставшийся рис с ужина и приготовить ароматную домашнюю выпечку. Благодаря нежной текстуре, легкой сладости и приятному яблочному аромату, этот десерт идеально подойдет для завтрака или перекуса. Минимум ингредиентов, простой процесс приготовления – и уже через пол часа у вас на столе горячая, румяная запеканка, прекрасно сочетающаяся со сметаной, медом или любимым джемом.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша kelbas_v.

Ингредиенты:

3 яйца

3 средних яблока

200-250 г вареного риса

По желанию:

50 г сахара

10 г ванильного сахара

0,5 ч. л корицы

Этапы приготовления: