Берем "вчерашний" рис, несколько яблок и готовим аппетитную запеканку: простой рецепт вкусной выпечки (видео)
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Очень вкусно с чаем и кофе
Рисовая запеканка с яблоками — это простой, но невероятно вкусный способ использовать оставшийся рис с ужина и приготовить ароматную домашнюю выпечку. Благодаря нежной текстуре, легкой сладости и приятному яблочному аромату, этот десерт идеально подойдет для завтрака или перекуса. Минимум ингредиентов, простой процесс приготовления – и уже через пол часа у вас на столе горячая, румяная запеканка, прекрасно сочетающаяся со сметаной, медом или любимым джемом.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша kelbas_v.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 3 средних яблока
- 200-250 г вареного риса
По желанию:
- 50 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 0,5 ч. л корицы
Этапы приготовления:
- Взбиваем яйца (или с сахаром и ванильным сахаром).
- Добавляем мелко нарезанные яблоки, корицу и холодный рис.
- Перемешиваем и выкладываем в смазанную маслом форму.
- Печем буквально 30 минут при температуре 180 градусов.