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Берем "вчерашний" рис, несколько яблок и готовим аппетитную запеканку: простой рецепт вкусной выпечки (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Ароматная запеканка с яблоками и рисом
Ароматная запеканка с яблоками и рисом. Фото Скриншот Insragram/kelbas_v

Очень вкусно с чаем и кофе

Рисовая запеканка с яблоками — это простой, но невероятно вкусный способ использовать оставшийся рис с ужина и приготовить ароматную домашнюю выпечку. Благодаря нежной текстуре, легкой сладости и приятному яблочному аромату, этот десерт идеально подойдет для завтрака или перекуса. Минимум ингредиентов, простой процесс приготовления – и уже через пол часа у вас на столе горячая, румяная запеканка, прекрасно сочетающаяся со сметаной, медом или любимым джемом.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша kelbas_v.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 3 средних яблока
  • 200-250 г вареного риса

По желанию:

  • 50 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 0,5 ч. л корицы

Этапы приготовления:

  1. Взбиваем яйца (или с сахаром и ванильным сахаром).
  2. Добавляем мелко нарезанные яблоки, корицу и холодный рис.
  3. Перемешиваем и выкладываем в смазанную маслом форму.
  4. Печем буквально 30 минут при температуре 180 градусов.
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#Рецепты #Яблоки #Десерт #Запеканка