"Крабовий" салат стане ще смачнішим: що до нього додати (відео)

Яскравий, соковитий, зі звичайних продуктів

Крабовий салат – знайома та улюблена страва, яка завжди доречна як на святковому столі, так і в повсякденному меню. Але якщо ви шукаєте цікавіший, вишуканіший варіант, пропонуємо оригінальне поєднання – крабові палички та соковитий виноград.

Ніжна текстура морепродуктів чудово гармоніює з солодкуватою свіжістю винограду, створюючи несподівано легкий і витончений смак. Такий салат стане справжньою родзинкою вашого застілля, додаючи йому нотки новизни та вишуканості. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати салат з крабовими паличками та виноградом

Інгредієнти:

20 шт. білого пружного винограду;

12 шт. крабових паличок;

3 шт. яйця;

1/2 банки кукурудзи;

сіль;

майонез;

Спосіб приготування:

1.Крабові палички дрібно нарізати.

2.Яйця відварити та нарізати кубиками.

3.Виноград нарізати на половинки.

4.Змішати інгредієнти, додати кукурудзу.

5.Посолити, поперчити, заправити майонезом та перемішати.