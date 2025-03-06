"Крабовий" салат стане ще смачнішим: що до нього додати (відео)
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Яскравий, соковитий, зі звичайних продуктів
Крабовий салат – знайома та улюблена страва, яка завжди доречна як на святковому столі, так і в повсякденному меню. Але якщо ви шукаєте цікавіший, вишуканіший варіант, пропонуємо оригінальне поєднання – крабові палички та соковитий виноград.
Ніжна текстура морепродуктів чудово гармоніює з солодкуватою свіжістю винограду, створюючи несподівано легкий і витончений смак. Такий салат стане справжньою родзинкою вашого застілля, додаючи йому нотки новизни та вишуканості. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати салат з крабовими паличками та виноградом
Інгредієнти:
- 20 шт. білого пружного винограду;
- 12 шт. крабових паличок;
- 3 шт. яйця;
- 1/2 банки кукурудзи;
- сіль;
- майонез;
Спосіб приготування:
1.Крабові палички дрібно нарізати.
2.Яйця відварити та нарізати кубиками.
3.Виноград нарізати на половинки.
4.Змішати інгредієнти, додати кукурудзу.
5.Посолити, поперчити, заправити майонезом та перемішати.