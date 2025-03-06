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"Крабовый" салат станет еще вкуснее: что к нему добавить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусное блюдо на скорую руку
Вкусное блюдо на скорую руку. Фото instagram.com

Яркий, сочный, из обычных продуктов

Крабовый салат – знакомое и любимое блюдо, которое всегда уместно как на праздничном столе, так и в повседневном меню. Но если вы ищете более интересный, изысканный вариант, предлагаем оригинальное сочетание – крабовые палочки и сочный виноград.

Нежная текстура морепродуктов прекрасно гармонирует со сладковатой свежестью винограда, создавая неожиданно легкий и утонченный вкус. Такой салат станет настоящей изюминкой вашего застолья, придавая ему нотки новизны и изысканности. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить салат с крабовыми палочками и виноградом

Ингредиенты:

  • 20 шт. белого винограда;
  • 12 шт. крабовых палочек;
  • 3 шт. яйца;
  • 1/2 банки кукурузы;
  • соль;
  • майонез;

Способ приготовления:

1.Крабовые палочки мелко порезать.

2.Яйца отварить и нарезать кубиками.

3.Виноград нарезать на половинки.

4.Смешать ингредиенты, добавить кукурузу.

5.Посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.

Теги:
#Салат #Виноград #Крабовые палочки #Готовим дома