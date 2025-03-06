"Крабовый" салат станет еще вкуснее: что к нему добавить (видео)
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Яркий, сочный, из обычных продуктов
Крабовый салат – знакомое и любимое блюдо, которое всегда уместно как на праздничном столе, так и в повседневном меню. Но если вы ищете более интересный, изысканный вариант, предлагаем оригинальное сочетание – крабовые палочки и сочный виноград.
Нежная текстура морепродуктов прекрасно гармонирует со сладковатой свежестью винограда, создавая неожиданно легкий и утонченный вкус. Такой салат станет настоящей изюминкой вашего застолья, придавая ему нотки новизны и изысканности. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить салат с крабовыми палочками и виноградом
Ингредиенты:
- 20 шт. белого винограда;
- 12 шт. крабовых палочек;
- 3 шт. яйца;
- 1/2 банки кукурузы;
- соль;
- майонез;
Способ приготовления:
1.Крабовые палочки мелко порезать.
2.Яйца отварить и нарезать кубиками.
3.Виноград нарезать на половинки.
4.Смешать ингредиенты, добавить кукурузу.
5.Посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.