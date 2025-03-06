Звичайний вафельний торт виглядатиме ефектно: чим його прикрасити (відео)

Чудовий рецепт приготування смачного десерту без випічки

Домашні торти – це завжди щось особливе, адже вони наповнені не лише смаком, а й теплом, з яким їх готують. Хтось любить легкі десерти, як-от желейний торт з апельсинами – освіжаючий, яскравий і ніжний. А для справжніх поціновувачів шоколаду ідеальним вибором стане шоколадний вафельний торт.

Це поєднання хрустких коржів та насиченого шоколадного крему створює десерт, від якого важко відірватися. Готується він просто, а результат завжди тішить. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати вафельний торт зі згущенкою

Інгредієнти:

вафельні коржі — 1 пачка;

згущенка — 2 банки;

масло вершкове — 180 г;

волоські горіхи;

шоколад — 150 г;

олія — 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Масло кімнатної температури збити блендером.

2.Додати згущенку, збити.

3.Горішки дрібно нарізати, додати до крему, перемішати.

4.Перемазати коржі кремом, скласти тортик.

5.Боки торта прикрасити горіхами, зверху покрити розтопленим шоколадом.