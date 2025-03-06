Звичайний вафельний торт виглядатиме ефектно: чим його прикрасити (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чудовий рецепт приготування смачного десерту без випічки
Домашні торти – це завжди щось особливе, адже вони наповнені не лише смаком, а й теплом, з яким їх готують. Хтось любить легкі десерти, як-от желейний торт з апельсинами – освіжаючий, яскравий і ніжний. А для справжніх поціновувачів шоколаду ідеальним вибором стане шоколадний вафельний торт.
Це поєднання хрустких коржів та насиченого шоколадного крему створює десерт, від якого важко відірватися. Готується він просто, а результат завжди тішить. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".
Як приготувати вафельний торт зі згущенкою
Інгредієнти:
- вафельні коржі — 1 пачка;
- згущенка — 2 банки;
- масло вершкове — 180 г;
- волоські горіхи;
- шоколад — 150 г;
- олія — 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Масло кімнатної температури збити блендером.
2.Додати згущенку, збити.
3.Горішки дрібно нарізати, додати до крему, перемішати.
4.Перемазати коржі кремом, скласти тортик.
5.Боки торта прикрасити горіхами, зверху покрити розтопленим шоколадом.