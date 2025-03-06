Обычный вафельный торт будет выглядеть эффектно: чем его украсить (видео)

Прекрасный рецепт приготовления вкусного десерта без выпечки

Домашние торты – это всегда что-то особенное, они наполнены не только вкусом, но и теплом, с которым их готовят. Кто-то любит легкие десерты, например желейный торт с апельсинами – освежающий, яркий и нежный. А для настоящих любителей шоколада идеальным выбором станет шоколадный вафельный торт.

Это сочетание хрустящих коржей и насыщенного шоколадного крема создает десерт, от которого трудно оторваться. Готовится он просто, а результат всегда радует. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить вафельный торт со сгущенкой

Ингредиенты:

вафельные коржи — 1 пачка;

сгущенка — 2 банка;

масло сливочное — 180 г;

грецкие орехи;

шоколад – 150 г;

масло – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Масло комнатной температуры взбить блендером.

2.Добавить сгущенку, взбить.

3.Орешки мелко нарезать, добавить в крем, перемешать.

4.Перемазать коржи кремом, сложить тортик.

5.Стороны торта украсить орехами, сверху покрыть растопленным шоколадом.