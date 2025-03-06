Укр

Обычный вафельный торт будет выглядеть эффектно: чем его украсить (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Быстрый, простой, на скорую руку
Быстрый, простой, на скорую руку. Фото instagram.com

Прекрасный рецепт приготовления вкусного десерта без выпечки

Домашние торты – это всегда что-то особенное, они наполнены не только вкусом, но и теплом, с которым их готовят. Кто-то любит легкие десерты, например желейный торт с апельсинами – освежающий, яркий и нежный. А для настоящих любителей шоколада идеальным выбором станет шоколадный вафельный торт.

Это сочетание хрустящих коржей и насыщенного шоколадного крема создает десерт, от которого трудно оторваться. Готовится он просто, а результат всегда радует. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить вафельный торт со сгущенкой

Ингредиенты:

  • вафельные коржи — 1 пачка;
  • сгущенка — 2 банка;
  • масло сливочное — 180 г;
  • грецкие орехи;
  • шоколад – 150 г;
  • масло – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Масло комнатной температуры взбить блендером.

2.Добавить сгущенку, взбить.

3.Орешки мелко нарезать, добавить в крем, перемешать.

4.Перемазать коржи кремом, сложить тортик.

5.Стороны торта украсить орехами, сверху покрыть растопленным шоколадом.

Теги:
#Торт #Шоколад #Готовим дома