Обычный вафельный торт будет выглядеть эффектно: чем его украсить (видео)
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Прекрасный рецепт приготовления вкусного десерта без выпечки
Домашние торты – это всегда что-то особенное, они наполнены не только вкусом, но и теплом, с которым их готовят. Кто-то любит легкие десерты, например желейный торт с апельсинами – освежающий, яркий и нежный. А для настоящих любителей шоколада идеальным выбором станет шоколадный вафельный торт.
Это сочетание хрустящих коржей и насыщенного шоколадного крема создает десерт, от которого трудно оторваться. Готовится он просто, а результат всегда радует. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".
Как приготовить вафельный торт со сгущенкой
Ингредиенты:
- вафельные коржи — 1 пачка;
- сгущенка — 2 банка;
- масло сливочное — 180 г;
- грецкие орехи;
- шоколад – 150 г;
- масло – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Масло комнатной температуры взбить блендером.
2.Добавить сгущенку, взбить.
3.Орешки мелко нарезать, добавить в крем, перемешать.
4.Перемазать коржи кремом, сложить тортик.
5.Стороны торта украсить орехами, сверху покрыть растопленным шоколадом.