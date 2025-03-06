Найніжніший тортик, для якого не потрібне ні масло, ні яйця: просто беремо кілька яблук (відео)

Тортик виходить дуже ніжним

Яблуко — це сезонний фрукт, яке відкриває нам чимало можливостей для приготування смачненького. Ми розповідали, як приготувати пиріг "Невидимка". Тепер ділимось рецептом шоколадного мусового десерту на основі яблук.

Це десерт з легкою консистенцією, а ще він дуже простий у приготуванні. Для нього не потрібне ні масло, ні яйця. Рецептом поділились у кулінарному блозі picantecooking.

Інгредієнти:

125 грамів чорного шоколаду

125 грамів молочного шоколаду

100 мл води

500 грамів стиглих яблук

1 ч. л. меленої кориці

30 мл лікеру Амарето (рому чи коньяку)

какао для посипання

Спосіб приготування:

Яблука чистимо від шкірки і насіння, нарізаємо шматочками. Викладаємо їх у невеликий сотейник з товстим дном й додаємо воду. Паралельно розтоплюємо шоколад. Варимо яблука на маленькому вогні, поки вони повністю не розваряться. Потім їх потрібно перекласти у чашу блендера, додати обидва види розтопленого шоколаду, корицю та лікер. Збити все до однорідності та перелити у форму. Потім на добу поставити у холодильник — застигати та стабілізуватись. Готовий мус слід акуратно дістати з форми. Зверху його можна посипати какао або тертим шоколадом.

Він виходить надзвичайно ніжним, апетитним і дуже вдалим. Також ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики.