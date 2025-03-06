Рус

Найніжніший тортик, для якого не потрібне ні масло, ні яйця: просто беремо кілька яблук (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Простий, але вдалий десерт
Простий, але вдалий десерт. Фото picantecooking.com

Тортик виходить дуже ніжним

Яблуко — це сезонний фрукт, яке відкриває нам чимало можливостей для приготування смачненького. Ми розповідали, як приготувати пиріг "Невидимка". Тепер ділимось рецептом шоколадного мусового десерту на основі яблук.

Це десерт з легкою консистенцією, а ще він дуже простий у приготуванні. Для нього не потрібне ні масло, ні яйця. Рецептом поділились у кулінарному блозі picantecooking.

Інгредієнти:

  • 125 грамів чорного шоколаду
  • 125 грамів молочного шоколаду
  • 100 мл води
  • 500 грамів стиглих яблук
  • 1 ч. л. меленої кориці
  • 30 мл лікеру Амарето (рому чи коньяку)
  • какао для посипання

Спосіб приготування:

  1. Яблука чистимо від шкірки і насіння, нарізаємо шматочками. Викладаємо їх у невеликий сотейник з товстим дном й додаємо воду.
  2. Паралельно розтоплюємо шоколад. Варимо яблука на маленькому вогні, поки вони повністю не розваряться. Потім їх потрібно перекласти у чашу блендера, додати обидва види розтопленого шоколаду, корицю та лікер.
  3. Збити все до однорідності та перелити у форму. Потім на добу поставити у холодильник — застигати та стабілізуватись.
  4. Готовий мус слід акуратно дістати з форми. Зверху його можна посипати какао або тертим шоколадом.

Він виходить надзвичайно ніжним, апетитним і дуже вдалим. Також ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики.

Теги:
#Рецепт #Торт #Яблука #Десерт