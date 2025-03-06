Найніжніший тортик, для якого не потрібне ні масло, ні яйця: просто беремо кілька яблук (відео)
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Тортик виходить дуже ніжним
Яблуко — це сезонний фрукт, яке відкриває нам чимало можливостей для приготування смачненького. Ми розповідали, як приготувати пиріг "Невидимка". Тепер ділимось рецептом шоколадного мусового десерту на основі яблук.
Це десерт з легкою консистенцією, а ще він дуже простий у приготуванні. Для нього не потрібне ні масло, ні яйця. Рецептом поділились у кулінарному блозі picantecooking.
Інгредієнти:
- 125 грамів чорного шоколаду
- 125 грамів молочного шоколаду
- 100 мл води
- 500 грамів стиглих яблук
- 1 ч. л. меленої кориці
- 30 мл лікеру Амарето (рому чи коньяку)
- какао для посипання
Спосіб приготування:
- Яблука чистимо від шкірки і насіння, нарізаємо шматочками. Викладаємо їх у невеликий сотейник з товстим дном й додаємо воду.
- Паралельно розтоплюємо шоколад. Варимо яблука на маленькому вогні, поки вони повністю не розваряться. Потім їх потрібно перекласти у чашу блендера, додати обидва види розтопленого шоколаду, корицю та лікер.
- Збити все до однорідності та перелити у форму. Потім на добу поставити у холодильник — застигати та стабілізуватись.
- Готовий мус слід акуратно дістати з форми. Зверху його можна посипати какао або тертим шоколадом.
Він виходить надзвичайно ніжним, апетитним і дуже вдалим. Також ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики.