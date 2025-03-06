Нежнейший тортик, для которого не нужно ни масло, ни яйца: просто берем несколько яблок (видео)
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Тортик получается очень нежным
Яблоко – это сезонный фрукт, который открывает нам немало возможностей для приготовления вкусненького. Мы рассказывали, как приготовить пирог "Невидимка". Теперь делимся рецептом шоколадного муссового десерта на основе яблок.
Это десерт с лёгкой консистенцией, а еще он очень прост в приготовлении. Для него не нужно ни масло, ни яйца. Рецептом поделились в кулинарном блоге picantecooking.
Ингредиенты:
- 125 грамм черного шоколада
- 125 грамм молочного шоколада
- 100 мл воды
- 500 грамм спелых яблок
- 1 ч. л. молотой корицы
- 30 мл ликера Амарето (рома или коньяка)
- какао для посыпки
Способ приготовления:
- Яблоки чистим от кожуры и семян, нарезаем кусочками. Выкладываем их в небольшой сотейник с толстым дном и добавляем воду.
- Параллельно растапливаем шоколад. Варим яблоки на маленьком огне, пока они полностью не разварятся. Затем их нужно переложить в чашу блендера, добавить оба вида растопленного шоколада, корицу и ликер.
- Сбить все до однородности и перелить в форму. Затем на сутки поставить в холодильник – застывать и стабилизироваться.
- Готовый мусс следует аккуратно извлечь из формы. Сверху его можно посыпать какао или тертым шоколадом.
Он получается очень нежным, аппетитным и очень удачным. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики.