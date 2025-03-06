Нежнейший тортик, для которого не нужно ни масло, ни яйца: просто берем несколько яблок (видео)

Тортик получается очень нежным

Яблоко – это сезонный фрукт, который открывает нам немало возможностей для приготовления вкусненького. Мы рассказывали, как приготовить пирог "Невидимка". Теперь делимся рецептом шоколадного муссового десерта на основе яблок.

Это десерт с лёгкой консистенцией, а еще он очень прост в приготовлении. Для него не нужно ни масло, ни яйца. Рецептом поделились в кулинарном блоге picantecooking.

Ингредиенты:

125 грамм черного шоколада

125 грамм молочного шоколада

100 мл воды

500 грамм спелых яблок

1 ч. л. молотой корицы

30 мл ликера Амарето (рома или коньяка)

какао для посыпки

Способ приготовления:

Яблоки чистим от кожуры и семян, нарезаем кусочками. Выкладываем их в небольшой сотейник с толстым дном и добавляем воду. Параллельно растапливаем шоколад. Варим яблоки на маленьком огне, пока они полностью не разварятся. Затем их нужно переложить в чашу блендера, добавить оба вида растопленного шоколада, корицу и ликер. Сбить все до однородности и перелить в форму. Затем на сутки поставить в холодильник – застывать и стабилизироваться. Готовый мусс следует аккуратно извлечь из формы. Сверху его можно посыпать какао или тертым шоколадом.

Он получается очень нежным, аппетитным и очень удачным. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики.