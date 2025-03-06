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Нежнейший тортик, для которого не нужно ни масло, ни яйца: просто берем несколько яблок (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Простой, но удачный десерт
Простой, но удачный десерт. Фото picantecooking.com

Тортик получается очень нежным

Яблоко – это сезонный фрукт, который открывает нам немало возможностей для приготовления вкусненького. Мы рассказывали, как приготовить пирог "Невидимка". Теперь делимся рецептом шоколадного муссового десерта на основе яблок.

Это десерт с лёгкой консистенцией, а еще он очень прост в приготовлении. Для него не нужно ни масло, ни яйца. Рецептом поделились в кулинарном блоге picantecooking.

Ингредиенты:

  • 125 грамм черного шоколада
  • 125 грамм молочного шоколада
  • 100 мл воды
  • 500 грамм спелых яблок
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 30 мл ликера Амарето (рома или коньяка)
  • какао для посыпки

Способ приготовления:

  1. Яблоки чистим от кожуры и семян, нарезаем кусочками. Выкладываем их в небольшой сотейник с толстым дном и добавляем воду.
  2. Параллельно растапливаем шоколад. Варим яблоки на маленьком огне, пока они полностью не разварятся. Затем их нужно переложить в чашу блендера, добавить оба вида растопленного шоколада, корицу и ликер.
  3. Сбить все до однородности и перелить в форму. Затем на сутки поставить в холодильник – застывать и стабилизироваться.
  4. Готовый мусс следует аккуратно извлечь из формы. Сверху его можно посыпать какао или тертым шоколадом.

Он получается очень нежным, аппетитным и очень удачным. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики.

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#Рецепт #Торт #Яблоки #Десерт