Беремо картоплю і готуємо розкішну українську страву: ситний наїдок на всю сім'ю (відео)
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Рецепт штурханців з картоплі та сиру
З картоплі можна приготувати дуже багато смачних і ситних страв. Ми розповідали, чому її не варто додавати у борщ. Тепер розповімо, як із цього овоча приготувати ситну українську страву — штурханці.
Це ситні і ароматні картопляні пиріжки з сирною начинкою, які відварюються, як вареники. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Діана Куліковська.
Інгредієнти:
- 500 г пюре холодного
- 1 яйце
- 50 г вершкового масла
- сіль до смаку
- 16 ложок крохмалю
Для начинки:
- 200 г сиру
- 2 зубчики часнику
- 1 яйце
- сіль до смаку
- зелень
Спосіб приготування:
- Для тіста потрібно змішати холодне пюре, яйце, вершкове масло. Солимо і всипаємо крохмаль, але не весь, а 10 ложок.
- Якщо є грудочки, можна перебити масу товкачкою. Готове тісто відставити.
- Для начинки виделкою розминаємо сир разом із подрібненим часником, яйцем та нарізаною зеленню. Теж підсолюємо.
- З картопляної маси відділяємо кульки і розкочуємо їх у пласт, припилюючи крохмалем. Викладаємо на центр начинку, заліплюємо та формуємо. Відварюємо їх 2-3 хвилини у киплячій воді.
Цю страву смачно їсти зі сметаною або засмажкою з сала й цибулі. Також ми розповідали, як приготувати апетитну закуску з буряка.