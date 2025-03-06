Беремо картоплю і готуємо розкішну українську страву: ситний наїдок на всю сім'ю (відео)

Рецепт штурханців з картоплі та сиру

З картоплі можна приготувати дуже багато смачних і ситних страв. Ми розповідали, чому її не варто додавати у борщ. Тепер розповімо, як із цього овоча приготувати ситну українську страву — штурханці.

Це ситні і ароматні картопляні пиріжки з сирною начинкою, які відварюються, як вареники. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Діана Куліковська.

Інгредієнти:

500 г пюре холодного

1 яйце

50 г вершкового масла

сіль до смаку

16 ложок крохмалю

Для начинки:

200 г сиру

2 зубчики часнику

1 яйце

сіль до смаку

зелень

Спосіб приготування:

Для тіста потрібно змішати холодне пюре, яйце, вершкове масло. Солимо і всипаємо крохмаль, але не весь, а 10 ложок. Якщо є грудочки, можна перебити масу товкачкою. Готове тісто відставити. Для начинки виделкою розминаємо сир разом із подрібненим часником, яйцем та нарізаною зеленню. Теж підсолюємо. З картопляної маси відділяємо кульки і розкочуємо їх у пласт, припилюючи крохмалем. Викладаємо на центр начинку, заліплюємо та формуємо. Відварюємо їх 2-3 хвилини у киплячій воді.

Цю страву смачно їсти зі сметаною або засмажкою з сала й цибулі. Також ми розповідали, як приготувати апетитну закуску з буряка.