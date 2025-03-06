Як приготувати смачнющу ковбасу: схожа на куповану, але смачніша й дешевша (відео)

Рецепт, який потрібно зберегти до Великодня

Великдень не за горами, а отже, час збирати рецепти святкових страв. Ми розповідали, як спекти м’яку і пишну паску. Тепер ділимось рецептом смачнющої ковбаси з курячого м’яса.

Як її готувати, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Інна Ключник. Рецепт хоч і потребує часу та зусиль, але результат того справді вартий.

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г

філе стегна — 500 г

сіль нітритна — 10 г

сіль звичайна — 10 г

цукор — 5 г

молоко або вода — 100 г

перець чорний — 1/3 ч. л.

перець духмяний — 1/3 ч. л.

коріандр — 0.5 ч. л.

паприка — 0,5 ч. л.

сухий часник — 1 ч. л.

мускатний горіх — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Перш за все, потрібно нарізати все мʼясо довгими брусочками. Додати обидва види солі, перемішати і залишити в холодильнику на 1-2 доби. Після цього засолене мʼясо відбити. Це роблять сокиркою або великим ножем, впродовж 5-7 хвилин на деревʼяній дошці до появи білкових ниток. Важливо, щоб на всіх етапах приготування мʼясо було дуже холодним і не перевищувало температуру 10 градусів. Додаємо всі спеції та холодну рідину, вимішуємо, поки вся рідина не впирається в мʼясо. Набиваємо ковбасу у колагенову оболонку, вона потребує попереднього замочування на 30 хвилин у теплій воді із сіллю. Набивати потрібно щільно і з мінімальною кількістю пустот. Після цього потрібно підвісити ковбасу в кухні на 3-5 годин. Потім викласти на решітку і поставити в холодну духовку. Тільки після цього увімкнути її на 80 градусів. Через годину поставити під ковбаси деко з окропом і залишити ще на 2 години. Готову ковбасу кидаємо у холодну воду на 20-30 хвилин. Після цього ковбасу викладаємо у пакет і ставимо в холодильник на 24 години.

Зберігати готову ковбасу потрібно в холодильнику у пергаменті. Вона чудово підходять не лише для святкового столу, а й просто як заміна магазинному продукту. Також ми розповідали, як приготувати паштет з печінки.