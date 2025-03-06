Як приготувати смачнющу ковбасу: схожа на куповану, але смачніша й дешевша (відео)
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Рецепт, який потрібно зберегти до Великодня
Великдень не за горами, а отже, час збирати рецепти святкових страв. Ми розповідали, як спекти м’яку і пишну паску. Тепер ділимось рецептом смачнющої ковбаси з курячого м’яса.
Як її готувати, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Інна Ключник. Рецепт хоч і потребує часу та зусиль, але результат того справді вартий.
Інгредієнти:
- куряче філе — 500 г
- філе стегна — 500 г
- сіль нітритна — 10 г
- сіль звичайна — 10 г
- цукор — 5 г
- молоко або вода — 100 г
- перець чорний — 1/3 ч. л.
- перець духмяний — 1/3 ч. л.
- коріандр — 0.5 ч. л.
- паприка — 0,5 ч. л.
- сухий часник — 1 ч. л.
- мускатний горіх — 1/4 ч. л.
Спосіб приготування:
- Перш за все, потрібно нарізати все мʼясо довгими брусочками. Додати обидва види солі, перемішати і залишити в холодильнику на 1-2 доби.
- Після цього засолене мʼясо відбити. Це роблять сокиркою або великим ножем, впродовж 5-7 хвилин на деревʼяній дошці до появи білкових ниток.
- Важливо, щоб на всіх етапах приготування мʼясо було дуже холодним і не перевищувало температуру 10 градусів. Додаємо всі спеції та холодну рідину, вимішуємо, поки вся рідина не впирається в мʼясо.
- Набиваємо ковбасу у колагенову оболонку, вона потребує попереднього замочування на 30 хвилин у теплій воді із сіллю. Набивати потрібно щільно і з мінімальною кількістю пустот.
- Після цього потрібно підвісити ковбасу в кухні на 3-5 годин. Потім викласти на решітку і поставити в холодну духовку. Тільки після цього увімкнути її на 80 градусів. Через годину поставити під ковбаси деко з окропом і залишити ще на 2 години.
- Готову ковбасу кидаємо у холодну воду на 20-30 хвилин. Після цього ковбасу викладаємо у пакет і ставимо в холодильник на 24 години.
Зберігати готову ковбасу потрібно в холодильнику у пергаменті. Вона чудово підходять не лише для святкового столу, а й просто як заміна магазинному продукту. Також ми розповідали, як приготувати паштет з печінки.