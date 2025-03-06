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Берем картошку и готовим роскошное украинское блюдо: сытная еда на всю семью (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Как приготовить сытное и вкусное блюдо Новость обновлена 06 марта 2025, 15:16
Как приготовить сытное и вкусное блюдо. Фото Скриншот из видео

Рецепт штурханцов из картофеля и сыра

Из картофеля можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд. Мы рассказывали, почему ее не следует добавлять в борщ. Теперь расскажем, как из этого овоща приготовить сытное украинское блюдо — штурханцы.

Это сытные и ароматные картофельные пирожки с творожной начинкой, которые отвариваются как вареники. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Диана Куликовская.

Ингредиенты:

  • 500 г картофельного пюре
  • 1 яйцо
  • 50 г сливочного масла
  • соль по вкусу
  • 16 ложек крахмала

Для начинки:

  • 200 г творога
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 яйцо
  • соль по вкусу
  • зелень

Способ приготовления:

  1. Для теста нужно смешать холодное пюре, яйцо, сливочное масло. Солим и всыпаем крахмал, но не весь, а 10 ложек.
  2. Если есть комочки, можно перебить массу пестиком. Готовое тесто отставить.
  3. Для начинки вилкой разминаем творог вместе с измельченным чесноком, яйцом и нарезанной зеленью. Тоже подсаливаем.
  4. Из картофельной массы отделяем шарики и раскатываем их в пласт, припыливая крахмалом. Выкладываем на центр начинку, залепляем и формируем. Отвариваем их 2-3 минуты в кипящей воде.

Это блюдо вкусно есть со сметаной или зажаркой из сала и лука. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную закуску из свеклы.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Картофель #Тесто