Берем картошку и готовим роскошное украинское блюдо: сытная еда на всю семью (видео)

Рецепт штурханцов из картофеля и сыра

Из картофеля можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд. Мы рассказывали, почему ее не следует добавлять в борщ. Теперь расскажем, как из этого овоща приготовить сытное украинское блюдо — штурханцы.

Это сытные и ароматные картофельные пирожки с творожной начинкой, которые отвариваются как вареники. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Диана Куликовская.

Ингредиенты:

500 г картофельного пюре

1 яйцо

50 г сливочного масла

соль по вкусу

16 ложек крахмала

Для начинки:

200 г творога

2 зубчика чеснока

1 яйцо

соль по вкусу

зелень

Способ приготовления:

Для теста нужно смешать холодное пюре, яйцо, сливочное масло. Солим и всыпаем крахмал, но не весь, а 10 ложек. Если есть комочки, можно перебить массу пестиком. Готовое тесто отставить. Для начинки вилкой разминаем творог вместе с измельченным чесноком, яйцом и нарезанной зеленью. Тоже подсаливаем. Из картофельной массы отделяем шарики и раскатываем их в пласт, припыливая крахмалом. Выкладываем на центр начинку, залепляем и формируем. Отвариваем их 2-3 минуты в кипящей воде.

Это блюдо вкусно есть со сметаной или зажаркой из сала и лука. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную закуску из свеклы.