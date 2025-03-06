Берем картошку и готовим роскошное украинское блюдо: сытная еда на всю семью (видео)
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Рецепт штурханцов из картофеля и сыра
Из картофеля можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд. Мы рассказывали, почему ее не следует добавлять в борщ. Теперь расскажем, как из этого овоща приготовить сытное украинское блюдо — штурханцы.
Это сытные и ароматные картофельные пирожки с творожной начинкой, которые отвариваются как вареники. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Диана Куликовская.
Ингредиенты:
- 500 г картофельного пюре
- 1 яйцо
- 50 г сливочного масла
- соль по вкусу
- 16 ложек крахмала
Для начинки:
- 200 г творога
- 2 зубчика чеснока
- 1 яйцо
- соль по вкусу
- зелень
Способ приготовления:
- Для теста нужно смешать холодное пюре, яйцо, сливочное масло. Солим и всыпаем крахмал, но не весь, а 10 ложек.
- Если есть комочки, можно перебить массу пестиком. Готовое тесто отставить.
- Для начинки вилкой разминаем творог вместе с измельченным чесноком, яйцом и нарезанной зеленью. Тоже подсаливаем.
- Из картофельной массы отделяем шарики и раскатываем их в пласт, припыливая крахмалом. Выкладываем на центр начинку, залепляем и формируем. Отвариваем их 2-3 минуты в кипящей воде.
Это блюдо вкусно есть со сметаной или зажаркой из сала и лука. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную закуску из свеклы.