Нереально сирна закуска: кухар показав, як приготувати хрусткі палички (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий рецепт хрусткої закуски
Смачні страви можуть бути простими у приготуванні. Приміром, ми розповідали, як приготувати ліниві чебуреки. Тепер ділимось рецептом чудового перекусу або хрусткої закуски для кіновечора — сирних паличок.
Шеф-кухар і кулінарний блогер Андрій Клюс розповів у своєму відео, як приготувати їх з різних видів сиру. Оберіть сири, які добре плавляться та мають насичений смак — і вперед. Ця страва стане чудовою закускою для вечірки або приємним доповненням до домашнього кіноперегляду.
Інгредієнти:
- Сир — 4 види, по 100 г кожен
- Панірувальні сухарі — 150 г
- Борошно — 50 г
- Яйця — 3 шт
- Смородина (заморожена) — 200 г.
- Сметана — 70 г
- Майонез — 70 г
- Кріп — 10 г
- Часник — 5 г
- Олія для фритюру
- Цукор, сіль, спеції — до смаку
Спосіб приготування:
- Наріжте сир брусочками. Для соусу розігрійте смородину з цукром та дрібкою солі на пательні до кипіння. Перетріть соус через сито для ніжної текстури.
- Для часникового соусу змішайте сметану, майонез, подрібнений часник, нарізаний кріп, сіль та спеції. Відставте на деякий час.
- Змішайте борошно з сіллю та спеціями. Збийте яйця з дрібкою солі. Підготуйте панірувальні сухарі — викладіть їх у окрему мисочку.
- Обваляйте кожен шматочок сиру в борошні, потім в яйці, потім в сухарях. Повторіть процес обвалювання в яйці та сухарях для подвійного панірування.
- Розігрійте олію у фритюрниці або глибокій пательні. Обсмажте сирні палички до золотистої скоринки (1-2 хвилини).
- Викладіть палички на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію. Якщо після цього сир всередині недостатньо розплавився, доведіть палички до готовності в розігрітій духовці протягом 3 хвилин.
Подавайте сирні палички гарячими, з соусами від шеф-кухаря або будь-якими іншими, які вам подобаються. Також ми розповідали, як посмажити сирні пончики.