Нереально сирна закуска: кухар показав, як приготувати хрусткі палички (відео)

Чудовий рецепт хрусткої закуски

Смачні страви можуть бути простими у приготуванні. Приміром, ми розповідали, як приготувати ліниві чебуреки. Тепер ділимось рецептом чудового перекусу або хрусткої закуски для кіновечора — сирних паличок.

Шеф-кухар і кулінарний блогер Андрій Клюс розповів у своєму відео, як приготувати їх з різних видів сиру. Оберіть сири, які добре плавляться та мають насичений смак — і вперед. Ця страва стане чудовою закускою для вечірки або приємним доповненням до домашнього кіноперегляду.

Інгредієнти:

Сир — 4 види, по 100 г кожен

Панірувальні сухарі — 150 г

Борошно — 50 г

Яйця — 3 шт

Смородина (заморожена) — 200 г.

Сметана — 70 г

Майонез — 70 г

Кріп — 10 г

Часник — 5 г

Олія для фритюру

Цукор, сіль, спеції — до смаку

Спосіб приготування:

Наріжте сир брусочками. Для соусу розігрійте смородину з цукром та дрібкою солі на пательні до кипіння. Перетріть соус через сито для ніжної текстури. Для часникового соусу змішайте сметану, майонез, подрібнений часник, нарізаний кріп, сіль та спеції. Відставте на деякий час. Змішайте борошно з сіллю та спеціями. Збийте яйця з дрібкою солі. Підготуйте панірувальні сухарі — викладіть їх у окрему мисочку. Обваляйте кожен шматочок сиру в борошні, потім в яйці, потім в сухарях. Повторіть процес обвалювання в яйці та сухарях для подвійного панірування. Розігрійте олію у фритюрниці або глибокій пательні. Обсмажте сирні палички до золотистої скоринки (1-2 хвилини). Викладіть палички на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію. Якщо після цього сир всередині недостатньо розплавився, доведіть палички до готовності в розігрітій духовці протягом 3 хвилин.

Подавайте сирні палички гарячими, з соусами від шеф-кухаря або будь-якими іншими, які вам подобаються. Також ми розповідали, як посмажити сирні пончики.