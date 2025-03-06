Нереально сырная закуска: повар показал, как приготовить хрустящие палочки (видео)
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Великолепный рецепт хрустящей закуски
Вкусные блюда могут быть просты в приготовлении. К примеру, мы рассказывали, как приготовить ленивые чебуреки. Теперь делимся рецептом замечательного перекуса или хрустящей закуски для киновечера – сырных палочек.
Шеф-повар и кулинарный блоггер Андрей Клюс рассказал в своем видео, как приготовить их из разных видов сыра. Выберите сыры, которые хорошо плавятся и имеют насыщенный вкус и вперед. Это блюдо станет великолепной закуской для вечеринки или приятным дополнением к домашнему кинопросмотру.
Ингредиенты:
- Сыр – 4 вида, по 100 г каждый
- Панировочные сухари — 150 г
- Мука — 50 г
- Яйца — 3 шт
- Смородина (замороженная) – 200 г.
- Сметана — 70 г
- Майонез — 70 г
- Укроп — 10 г
- Чеснок – 5 г
- Масло для фритюра
- Сахар, соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте сыр брусочками. Для соуса разогрейте смородину с сахаром и щепоткой соли на сковороде до кипения. Протрите соус через сито для нежной текстуры.
- Для чесночного соуса смешайте сметану, майонез, измельченный чеснок, нарезанный укроп, соль и специи. Отставьте на время.
- Смешайте муку с солью и специями. Взбейте яйца с щепоткой соли. Подготовьте панировочные сухари – выложите их в отдельную мисочку.
- Обваляйте каждый кусочек сыра в муке, затем в яйце, затем в сухарях. Повторите процесс обвалки в яйце и сухарях для двойной панировки.
- Разогрейте масло во фритюрнице или глубокой сковороде. Обжарьте творожные палочки до золотистой корочки (1-2 минуты).
- Выложите палочки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Если сыр недостаточно расплавился, доведите палочки до готовности в разогретой духовке в течение 3 минут.
Подавайте сырные палочки горячими, с соусами от шеф-повара или другими, которые вам нравятся. Также мы рассказывали, как пожарить творожные пончики.