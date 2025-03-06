Нереально сырная закуска: повар показал, как приготовить хрустящие палочки (видео)

Великолепный рецепт хрустящей закуски

Вкусные блюда могут быть просты в приготовлении. К примеру, мы рассказывали, как приготовить ленивые чебуреки. Теперь делимся рецептом замечательного перекуса или хрустящей закуски для киновечера – сырных палочек.

Шеф-повар и кулинарный блоггер Андрей Клюс рассказал в своем видео, как приготовить их из разных видов сыра. Выберите сыры, которые хорошо плавятся и имеют насыщенный вкус и вперед. Это блюдо станет великолепной закуской для вечеринки или приятным дополнением к домашнему кинопросмотру.

Ингредиенты:

Сыр – 4 вида, по 100 г каждый

Панировочные сухари — 150 г

Мука — 50 г

Яйца — 3 шт

Смородина (замороженная) – 200 г.

Сметана — 70 г

Майонез — 70 г

Укроп — 10 г

Чеснок – 5 г

Масло для фритюра

Сахар, соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте сыр брусочками. Для соуса разогрейте смородину с сахаром и щепоткой соли на сковороде до кипения. Протрите соус через сито для нежной текстуры. Для чесночного соуса смешайте сметану, майонез, измельченный чеснок, нарезанный укроп, соль и специи. Отставьте на время. Смешайте муку с солью и специями. Взбейте яйца с щепоткой соли. Подготовьте панировочные сухари – выложите их в отдельную мисочку. Обваляйте каждый кусочек сыра в муке, затем в яйце, затем в сухарях. Повторите процесс обвалки в яйце и сухарях для двойной панировки. Разогрейте масло во фритюрнице или глубокой сковороде. Обжарьте творожные палочки до золотистой корочки (1-2 минуты). Выложите палочки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Если сыр недостаточно расплавился, доведите палочки до готовности в разогретой духовке в течение 3 минут.

Подавайте сырные палочки горячими, с соусами от шеф-повара или другими, которые вам нравятся. Также мы рассказывали, как пожарить творожные пончики.