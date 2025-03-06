Цей борщ має фантастичний аромат: так його готують в Карпатах (відео)

Як приготувати ароматний і наваристий борщ

Борщ — це особлива страва української кухні. Ми розповідали, чому варто спробувати приготувати його без картоплі. Тепер поділимось особливим способом приготування цієї страви.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка з ютуб-каналу "Смаколик.юа Марія Михальченко". За її словами, це рецепт борщу, як його готують в Карпатах. Особливістю цього рецепту є додавання в страву копченого сала.

Інгредієнти:

1 кг свинячих кісток

1-2 лаврових листочки

3.5-4 л води

0.5-1 кг картоплі

1 велика морквина

3 середніх буряки

1 велика цибулина

1 помідор

1 ст. л. томатної пасти

1 ст. л. оцту

50 г копченого сала

2-3 зубчики часнику

сіль, перець

зелень до смаку

300 г готової квасолі

Спосіб приготування:

Закладаємо в каструлю кістки, заливаємо водою. Коли закипить, зливаємо воду та промиваємо. Повертаємо кістки в каструлю, додаємо воду, лаврове листя. Під кришкою варимо на середньому вогні майже до готовності. Коли м’ясо буде майже готовим, додаємо почищену і нарізану картоплю. Також додаємо натерту моркву та сіль. Залишаємо варитися, поки картопля не звариться наполовину. Тим часом готуємо засмажку. На холодну сковороду висипаємо тонко нарізане сало. На маленькому вогні, постійно помішуючи, витоплюємо сало та доводимо його до золотистості. Тоді додаємо до сала цибулю. Смажимо до золотистого кольору цибулі. Додаємо натертий буряк і ложку оцту, доводимо буряк до м’якості і додаємо помідор, нарізаний шматочками і томатну пасту. Смажимо ще одну-дві хвилини. Додаємо засмажку в каструлю, коли картопля буде майже готова. Нарізаємо солодкий перець (можна заморожений) і теж додаємо. Додаємо квасолю та нашинковану капусту. Залишаємо борщ на маленькому вогні, щоб трохи булькав.

Коли капуста буде готова, вимикаємо борщ і даємо йому настоятися. Після цього можна куштувати страву. Також ми розповідали, як приготувати апетитний паштет з печінки.