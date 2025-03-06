Цей борщ має фантастичний аромат: так його готують в Карпатах (відео)
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Як приготувати ароматний і наваристий борщ
Борщ — це особлива страва української кухні. Ми розповідали, чому варто спробувати приготувати його без картоплі. Тепер поділимось особливим способом приготування цієї страви.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка з ютуб-каналу "Смаколик.юа Марія Михальченко". За її словами, це рецепт борщу, як його готують в Карпатах. Особливістю цього рецепту є додавання в страву копченого сала.
Інгредієнти:
- 1 кг свинячих кісток
- 1-2 лаврових листочки
- 3.5-4 л води
- 0.5-1 кг картоплі
- 1 велика морквина
- 3 середніх буряки
- 1 велика цибулина
- 1 помідор
- 1 ст. л. томатної пасти
- 1 ст. л. оцту
- 50 г копченого сала
- 2-3 зубчики часнику
- сіль, перець
- зелень до смаку
- 300 г готової квасолі
Спосіб приготування:
- Закладаємо в каструлю кістки, заливаємо водою. Коли закипить, зливаємо воду та промиваємо.
- Повертаємо кістки в каструлю, додаємо воду, лаврове листя. Під кришкою варимо на середньому вогні майже до готовності. Коли м’ясо буде майже готовим, додаємо почищену і нарізану картоплю.
- Також додаємо натерту моркву та сіль. Залишаємо варитися, поки картопля не звариться наполовину.
- Тим часом готуємо засмажку. На холодну сковороду висипаємо тонко нарізане сало. На маленькому вогні, постійно помішуючи, витоплюємо сало та доводимо його до золотистості.
- Тоді додаємо до сала цибулю. Смажимо до золотистого кольору цибулі. Додаємо натертий буряк і ложку оцту, доводимо буряк до м’якості і додаємо помідор, нарізаний шматочками і томатну пасту.
- Смажимо ще одну-дві хвилини. Додаємо засмажку в каструлю, коли картопля буде майже готова. Нарізаємо солодкий перець (можна заморожений) і теж додаємо.
- Додаємо квасолю та нашинковану капусту. Залишаємо борщ на маленькому вогні, щоб трохи булькав.
Коли капуста буде готова, вимикаємо борщ і даємо йому настоятися. Після цього можна куштувати страву. Також ми розповідали, як приготувати апетитний паштет з печінки.