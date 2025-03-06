Этот борщ обладает фантастическим ароматом: так его готовят в Карпатах (видео)
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Как приготовить ароматный и наваристый борщ
Борщ – это особое блюдо украинской кухни. Мы рассказывали, почему следует попытаться приготовить его без картофеля. Теперь поделимся особым способом приготовления этого блюда.
Рецептом поделилась кулинарная блоггерша из ютуб-канала "Смаколик.юа Мария Михальченко". По ее словам, это рецепт борща, как его готовят в Карпатах. Особенностью этого рецепта является добавление в блюдо копченого сала.
Ингредиенты:
- 1 кг свиных костей
- 1-2 лавровых листочка
- 3.5-4 л воды
- 0.5-1 кг картофеля
- 1 большая морковка
- 3 средних свеклы
- 1 большая луковица
- 1 помидор
- 1 ст. л. томатной пасты
- 1 ст. л. уксуса
- 50 г копченого сала
- 2-3 зубчика чеснока
- соль, перец
- зелень по вкусу
- 300 г готовой фасоли
Способ приготовления:
- Закладываем в кастрюлю кости, заливаем водой. Когда закипит, сливаем воду и промываем.
- Возвращаем кости в кастрюлю, добавляем воду, лавровые листья. Под крышкой варим на среднем огне почти до готовности. Когда мясо будет почти готовым, добавляем почищенный и нарезанный картофель.
- Также добавляем натертую морковь и соль. Оставляем вариться, пока картофель не сварится наполовину.
- Тем временем готовим зажарку. На холодную сковороду высыпаем тонко нарезанное сало. На маленьком огне постоянно помешивая, вытапливаем сало и доводим его до золотистости.
- Тогда добавляем к салу лук. Жарим до золотистого цвета лука. Добавляем натертую свеклу и ложку уксуса, доводим свеклу до мягкости и добавляем помидор, нарезанный кусочками и томатную пасту.
- Жарим еще одну-две минуты. Добавляем зажарку в кастрюлю, когда картофель будет почти готов. Нарезаем сладкий перец (можно замороженный) и тоже добавляем.
- Добавляем фасоль и нашаткованую капусту. Оставляем борщ на маленьком огне, чтобы чуть-чуть булькал.
Когда капуста будет готова, выключаем борщ и даем ему настояться. После этого можно пробовать блюдо. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет из печени.