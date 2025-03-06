Этот борщ обладает фантастическим ароматом: так его готовят в Карпатах (видео)

Как приготовить ароматный и наваристый борщ

Борщ – это особое блюдо украинской кухни. Мы рассказывали, почему следует попытаться приготовить его без картофеля. Теперь поделимся особым способом приготовления этого блюда.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша из ютуб-канала "Смаколик.юа Мария Михальченко". По ее словам, это рецепт борща, как его готовят в Карпатах. Особенностью этого рецепта является добавление в блюдо копченого сала.

Ингредиенты:

1 кг свиных костей

1-2 лавровых листочка

3.5-4 л воды

0.5-1 кг картофеля

1 большая морковка

3 средних свеклы

1 большая луковица

1 помидор

1 ст. л. томатной пасты

1 ст. л. уксуса

50 г копченого сала

2-3 зубчика чеснока

соль, перец

зелень по вкусу

300 г готовой фасоли

Способ приготовления:

Закладываем в кастрюлю кости, заливаем водой. Когда закипит, сливаем воду и промываем. Возвращаем кости в кастрюлю, добавляем воду, лавровые листья. Под крышкой варим на среднем огне почти до готовности. Когда мясо будет почти готовым, добавляем почищенный и нарезанный картофель. Также добавляем натертую морковь и соль. Оставляем вариться, пока картофель не сварится наполовину. Тем временем готовим зажарку. На холодную сковороду высыпаем тонко нарезанное сало. На маленьком огне постоянно помешивая, вытапливаем сало и доводим его до золотистости. Тогда добавляем к салу лук. Жарим до золотистого цвета лука. Добавляем натертую свеклу и ложку уксуса, доводим свеклу до мягкости и добавляем помидор, нарезанный кусочками и томатную пасту. Жарим еще одну-две минуты. Добавляем зажарку в кастрюлю, когда картофель будет почти готов. Нарезаем сладкий перец (можно замороженный) и тоже добавляем. Добавляем фасоль и нашаткованую капусту. Оставляем борщ на маленьком огне, чтобы чуть-чуть булькал.

Когда капуста будет готова, выключаем борщ и даем ему настояться. После этого можно пробовать блюдо. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет из печени.