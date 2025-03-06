Этот борщ обладает фантастическим ароматом: так его готовят в Карпатах (видео)

Автор
Мария Дума
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Рецепт вкуснейшего борща
Рецепт вкуснейшего борща. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как приготовить ароматный и наваристый борщ

Борщ – это особое блюдо украинской кухни. Мы рассказывали, почему следует попытаться приготовить его без картофеля. Теперь поделимся особым способом приготовления этого блюда.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша из ютуб-канала "Смаколик.юа Мария Михальченко". По ее словам, это рецепт борща, как его готовят в Карпатах. Особенностью этого рецепта является добавление в блюдо копченого сала.

Ингредиенты:

  • 1 кг свиных костей
  • 1-2 лавровых листочка
  • 3.5-4 л воды
  • 0.5-1 кг картофеля
  • 1 большая морковка
  • 3 средних свеклы
  • 1 большая луковица
  • 1 помидор
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 1 ст. л. уксуса
  • 50 г копченого сала
  • 2-3 зубчика чеснока
  • соль, перец
  • зелень по вкусу
  • 300 г готовой фасоли

Способ приготовления:

  1. Закладываем в кастрюлю кости, заливаем водой. Когда закипит, сливаем воду и промываем.
  2. Возвращаем кости в кастрюлю, добавляем воду, лавровые листья. Под крышкой варим на среднем огне почти до готовности. Когда мясо будет почти готовым, добавляем почищенный и нарезанный картофель.
  3. Также добавляем натертую морковь и соль. Оставляем вариться, пока картофель не сварится наполовину.
  4. Тем временем готовим зажарку. На холодную сковороду высыпаем тонко нарезанное сало. На маленьком огне постоянно помешивая, вытапливаем сало и доводим его до золотистости.
  5. Тогда добавляем к салу лук. Жарим до золотистого цвета лука. Добавляем натертую свеклу и ложку уксуса, доводим свеклу до мягкости и добавляем помидор, нарезанный кусочками и томатную пасту.
  6. Жарим еще одну-две минуты. Добавляем зажарку в кастрюлю, когда картофель будет почти готов. Нарезаем сладкий перец (можно замороженный) и тоже добавляем.
  7. Добавляем фасоль и нашаткованую капусту. Оставляем борщ на маленьком огне, чтобы чуть-чуть булькал.

Когда капуста будет готова, выключаем борщ и даем ему настояться. После этого можно пробовать блюдо. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет из печени.

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#Рецепт #Свекла #Борщ #Сало