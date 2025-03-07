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Виходить пухким і тане в роті: як приготувати "Шарлотку" за 15 хвилин (відео)

Автор
Марія Швець
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Приготування бісквітного тіста для яблучної шарлотки за цим рецептом не потребує багато зусиль
Приготування бісквітного тіста для яблучної шарлотки за цим рецептом не потребує багато зусиль. Фото simplerecipes.top

Яблучна шарлотка – це найпростіший, але водночас неймовірно смачний пиріг

Шарлотка – це класичний домашній пиріг, який завойовує серця своєю простотою та ніжним яблучним смаком. Легке бісквітне тісто і соковиті шматочки яблук створюють ідеальне поєднання, даруючи випічці особливу м'якість і аромат.

Якщо ж ви хочете спробувати ще один чудовий десерт із яблуками, зверніть увагу на апетитні яблучні кільця, які стануть відмінним доповненням до чаю чи кави. А зараз – готуємо ідеальну шарлотку! А рецептом з нами поділилися на порталі "Своїми руками".

Як приготувати яблучну шарлотку

Інгредієнти:

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • борошно — 150 г;
  • сіль — щіпка;
  • розпушувач — 1 ч.л;
  • яблука — 4 шт.;
  • лимонний сік — 3 ч. л;
  • кориця за смаком;
  • ванілін.

Спосіб приготування:

  1. Яблука помити, почистити, нарізати тонкими скибочками, збризнути соком лимона. Краще обирати кисло-солодкі яблука для балансу.
  2. Яйця збити з дрібкою солі, додати ванілін, цукор, збити до збільшення маси.
  3. Частинами додати просіяне борошно з розпушувачем, збити.
  4. Додати яблука, перемішати.
  5. Тісто вилити у застелену пергаментом та змащену вершковим маслом форму.
  6. Запікати протягом 40-50 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.
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#Яблука #Шарлотка #Готуємо вдома