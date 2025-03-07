Виходить пухким і тане в роті: як приготувати "Шарлотку" за 15 хвилин (відео)
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Яблучна шарлотка – це найпростіший, але водночас неймовірно смачний пиріг
Шарлотка – це класичний домашній пиріг, який завойовує серця своєю простотою та ніжним яблучним смаком. Легке бісквітне тісто і соковиті шматочки яблук створюють ідеальне поєднання, даруючи випічці особливу м'якість і аромат.
Якщо ж ви хочете спробувати ще один чудовий десерт із яблуками, зверніть увагу на апетитні яблучні кільця, які стануть відмінним доповненням до чаю чи кави. А зараз – готуємо ідеальну шарлотку! А рецептом з нами поділилися на порталі "Своїми руками".
Як приготувати яблучну шарлотку
Інгредієнти:
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 200 г;
- борошно — 150 г;
- сіль — щіпка;
- розпушувач — 1 ч.л;
- яблука — 4 шт.;
- лимонний сік — 3 ч. л;
- кориця за смаком;
- ванілін.
Спосіб приготування:
- Яблука помити, почистити, нарізати тонкими скибочками, збризнути соком лимона. Краще обирати кисло-солодкі яблука для балансу.
- Яйця збити з дрібкою солі, додати ванілін, цукор, збити до збільшення маси.
- Частинами додати просіяне борошно з розпушувачем, збити.
- Додати яблука, перемішати.
- Тісто вилити у застелену пергаментом та змащену вершковим маслом форму.
- Запікати протягом 40-50 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.