Виходить пухким і тане в роті: як приготувати "Шарлотку" за 15 хвилин (відео)

Яблучна шарлотка – це найпростіший, але водночас неймовірно смачний пиріг

Шарлотка – це класичний домашній пиріг, який завойовує серця своєю простотою та ніжним яблучним смаком. Легке бісквітне тісто і соковиті шматочки яблук створюють ідеальне поєднання, даруючи випічці особливу м'якість і аромат.

Якщо ж ви хочете спробувати ще один чудовий десерт із яблуками, зверніть увагу на апетитні яблучні кільця, які стануть відмінним доповненням до чаю чи кави. А зараз – готуємо ідеальну шарлотку! А рецептом з нами поділилися на порталі "Своїми руками".

Як приготувати яблучну шарлотку

Інгредієнти:

яйця — 4 шт.;

цукор — 200 г;

борошно — 150 г;

сіль — щіпка;

розпушувач — 1 ч.л;

яблука — 4 шт.;

лимонний сік — 3 ч. л;

кориця за смаком;

ванілін.

Спосіб приготування: