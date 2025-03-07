Выходит пышным и тает во рту: как приготовить "Шарлотку" за 15 минут (видео)

Яблочная шарлотка – это самый простой, но одновременно невероятно вкусный пирог

Шарлотка – классический домашний пирог, который завоевывает сердца своей простотой и нежным яблочным вкусом. Легкое бисквитное тесто и сочные кусочки яблок создают идеальное сочетание, даря выпечке особую мягкость и аромат.

Если же вы хотите попробовать еще один замечательный десерт с яблоками, обратите внимание на аппетитные кольца яблочные, которые станут отличным дополнением к чаю или кофе. А сейчас – готовим идеальную шарлотку! А рецептом с нами поделились на портале "Своими руками".

Как приготовить яблочную шарлотку

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

сахар — 200 г;

мука — 150 г;

соль – щепотка;

разрыхлитель — 1 ч.л;

яблоки — 4 шт.;

лимонный сок – 3 ч. л;

корица по вкусу;

ванилин.

Способ приготовления: