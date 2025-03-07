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Выходит пышным и тает во рту: как приготовить "Шарлотку" за 15 минут (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Приготовление бисквитного теста для яблочной шарлотки по этому рецепту не требует много усилий
Приготовление бисквитного теста для яблочной шарлотки по этому рецепту не требует много усилий. Фото simplerecipes.top

Яблочная шарлотка – это самый простой, но одновременно невероятно вкусный пирог

Шарлотка – классический домашний пирог, который завоевывает сердца своей простотой и нежным яблочным вкусом. Легкое бисквитное тесто и сочные кусочки яблок создают идеальное сочетание, даря выпечке особую мягкость и аромат.

Если же вы хотите попробовать еще один замечательный десерт с яблоками, обратите внимание на аппетитные кольца яблочные, которые станут отличным дополнением к чаю или кофе. А сейчас – готовим идеальную шарлотку! А рецептом с нами поделились на портале "Своими руками".

Как приготовить яблочную шарлотку

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • мука — 150 г;
  • соль – щепотка;
  • разрыхлитель — 1 ч.л;
  • яблоки — 4 шт.;
  • лимонный сок – 3 ч. л;
  • корица по вкусу;
  • ванилин.

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, почистить, порезать тонкими ломтиками, сбрызнуть соком лимона. Лучше выбирать кисло-сладкие яблоки для баланса.
  2. Яйца взбить с щепоткой соли, добавить ванилин, сахар, взбить до увеличения массы.
  3. Частями добавить просеянную муку с разрыхлителем, взбить.
  4. Добавить яблоки, перемешать.
  5. Тесто вылить в застеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом форму.
  6. Запекать в течение 40-50 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
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#Яблоки #Шарлотка #Готовим дома