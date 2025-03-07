Выходит пышным и тает во рту: как приготовить "Шарлотку" за 15 минут (видео)
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Яблочная шарлотка – это самый простой, но одновременно невероятно вкусный пирог
Шарлотка – классический домашний пирог, который завоевывает сердца своей простотой и нежным яблочным вкусом. Легкое бисквитное тесто и сочные кусочки яблок создают идеальное сочетание, даря выпечке особую мягкость и аромат.
Если же вы хотите попробовать еще один замечательный десерт с яблоками, обратите внимание на аппетитные кольца яблочные, которые станут отличным дополнением к чаю или кофе. А сейчас – готовим идеальную шарлотку! А рецептом с нами поделились на портале "Своими руками".
Как приготовить яблочную шарлотку
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 200 г;
- мука — 150 г;
- соль – щепотка;
- разрыхлитель — 1 ч.л;
- яблоки — 4 шт.;
- лимонный сок – 3 ч. л;
- корица по вкусу;
- ванилин.
Способ приготовления:
- Яблоки помыть, почистить, порезать тонкими ломтиками, сбрызнуть соком лимона. Лучше выбирать кисло-сладкие яблоки для баланса.
- Яйца взбить с щепоткой соли, добавить ванилин, сахар, взбить до увеличения массы.
- Частями добавить просеянную муку с разрыхлителем, взбить.
- Добавить яблоки, перемешать.
- Тесто вылить в застеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом форму.
- Запекать в течение 40-50 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.