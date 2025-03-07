Яскраві млинці з трьох інгредієнтів: без молока, яєць і навіть борошна (відео)

Млинці виходять тоненькі і яскраві

Навіть дотримуючись посту можна їсти смачно та різноманітно. Ми розповідали, як приготувати апетитну закуску з буряка. Тепер розповімо, як цей чудовий овоч допоможе вам приготувати смачні млинці.

Кулінарна блогерка Ольга Рябенко розповіла, як приготувати яскраві млинці з трьох інгредієнтів. Для них не потрібно використовувати ні молока, ні яєць, ні навіть борошна.

Інгредієнти:

Кіноа — 2 склянки (200 мл);

Вода — 1,5 склянки;

Буряк варений — 1 шт;

Сіль — за бажанням

Сир твердий (за бажанням) — 50 г;

Олія — для змащування сковорідки.

Спосіб приготування:

Перш за все, потрібно промити кіноа під проточною водою. Залити її окропом і залишити на 10-15 хвилин. Коли цей час мине, злити зайву воду. Блендером перебити до однорідної маси кіноа, буряк, воду та сіль. Це і буде готове тісто для смаження млинців. Тим часом розігріти сковороду з краплею олії. Важливо, щоб вона була розпечена. На поверхню сковороди виливати по 2 ст. л. тіста. Виливаючи, розрівнювати млинці тоненьким рівномірним шаром. Смажити млинці на середньому вогні. Обсмажити так з обох боків усі млинці.

Млинці виходять яскравими та ніжними. В них можна загортати будь-яку начинку, яка вам подобається, солону чи навіть солодку. А якщо ви не дотримуєтесь посту, а просто намагаєтесь урізноманітнити ваше щоденне меню, зверніть увагу на рецепт апетитних гречаників.