Яркие блины из трех ингредиентов: без молока, яиц и даже муки (видео)

Блинчики получаются тоненькие и яркие

Даже соблюдая пост можно есть вкусно и разнообразно. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную закуску из свеклы. Теперь расскажем, как этот замечательный овощ поможет вам приготовить вкусные блинчики.

Кулинарная блоггер Ольга Рябенко рассказала, как приготовить яркие блины из трех ингредиентов. Для них не нужно использовать ни молока, ни яиц, ни даже муки.

Ингредиенты:

Киноа – 2 стакана (200 мл);

Вода — 1,5 стакана;

Свекла вареная — 1 шт;

Соль – по желанию

Сыр твердый (по желанию) – 50 г;

Масло.

Способ приготовления:

Прежде всего, нужно промыть киноа под проточной водой. Залить ее крутым кипятком и оставить на 10-15 минут. Когда это время истечет, слить лишнюю воду. Блендером перебить до однородной массы киноа, свеклу, воду и соль. Это и будет готово тесто для жарки блинов. Тем временем разогреть сковороду с каплей растительного масла. Важно, чтобы она была раскалена. На поверхность сковороды выливать по 2 ст.л. л. теста. Выливая, разравнивать блины тоненьким равномерным слоем. Жарить блины на среднем огне. Обжарить так с обеих сторон все блины.

Блинчики получаются яркими и нежными. В них можно заворачивать любую начинку, которая вам нравится, соленую или даже сладкую. А если вы не соблюдаете пост, а просто пытаетесь разнообразить ваше ежедневное меню, обратите внимание на рецепт аппетитных гречаников.