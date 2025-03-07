Як приготувати яблучні троянди: дуже красиві солодощі з кількох продуктів (відео)

Такі троянди зовсім нескладно готуються

З яблук можна приготувати величезну кількість смачненького. Ми розповідали, як приготувати пиріг "Невидимка". Тепер поділимось рецептом красивих "троянд" з листкового тіста.

Це чудова випічка, якщо у вас мало часу, а в морозилці валяється пачка тіста. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Альона Карпюк.

Інгредієнти:

листкове тісто — 500 г

яблука — 2 шт

масло

мед

Спосіб приготування:

Тісто розморозьте та додатково розкатайте в одному напрямку. Товщина пластини тіста повинна бути близько 5 мм. Тісто полийте медом або посипте цукром. Яблука помийте, розділіть навпіл та виріжте серцевину. Половинки яблук наріжте півколами, шматочками товщиною 2 мм. Тісто розріжте на рівні довгі смужки шириною 4 см кожна. Уздовж кожної смужки викладіть половинки яблук так, щоб кругла сторона шматочків на кілька міліметрів виступала за краєчок тіста. Обережно скрутіть смужку разом із викладеними яблуками, защіпніть. Змастіть "троянди" зверху розтопленим вершковим маслом. Викладіть їх у форми для кексів або на пергамент, змащений олією. Випікайте 30 хвилин в попередньо розігрітій до 180 духовці.

"Троянди" виходять рум’яні, красиві і дуже смачні. Яблучно пропікається і стає красивою начинкою. Також ми ділились рецептом апетитних сирних пончиків.