Як приготувати яблучні троянди: дуже красиві солодощі з кількох продуктів (відео)
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Такі троянди зовсім нескладно готуються
З яблук можна приготувати величезну кількість смачненького. Ми розповідали, як приготувати пиріг "Невидимка". Тепер поділимось рецептом красивих "троянд" з листкового тіста.
Це чудова випічка, якщо у вас мало часу, а в морозилці валяється пачка тіста. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Альона Карпюк.
Інгредієнти:
- листкове тісто — 500 г
- яблука — 2 шт
- масло
- мед
Спосіб приготування:
- Тісто розморозьте та додатково розкатайте в одному напрямку. Товщина пластини тіста повинна бути близько 5 мм.
- Тісто полийте медом або посипте цукром. Яблука помийте, розділіть навпіл та виріжте серцевину.
- Половинки яблук наріжте півколами, шматочками товщиною 2 мм. Тісто розріжте на рівні довгі смужки шириною 4 см кожна.
- Уздовж кожної смужки викладіть половинки яблук так, щоб кругла сторона шматочків на кілька міліметрів виступала за краєчок тіста. Обережно скрутіть смужку разом із викладеними яблуками, защіпніть.
- Змастіть "троянди" зверху розтопленим вершковим маслом. Викладіть їх у форми для кексів або на пергамент, змащений олією. Випікайте 30 хвилин в попередньо розігрітій до 180 духовці.
"Троянди" виходять рум’яні, красиві і дуже смачні. Яблучно пропікається і стає красивою начинкою. Також ми ділились рецептом апетитних сирних пончиків.