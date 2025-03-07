Как приготовить яблочные "розы": очень красивые сладости из нескольких продуктов (видео)

Такие розы совсем несложно готовятся

Из яблок можно приготовить огромное количество вкусненького. Мы рассказывали, как приготовить пирог "Невидимка". Теперь поделимся рецептом красивых "роз" из слоеного теста.

Это отличная выпечка, если у вас мало времени, а в морозилке валяется пачка теста. Рецептом поделилась кулинарная блогерша Алена Карпюк.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 500 г

яблоки — 2 шт

масло

мед

Способ приготовления:

Тесто разморозьте и дополнительно раскатайте в одном направлении. Толщина пластины теста должна быть около 5 мм. Тесто полейте медом или посыпьте сахаром. Яблоки помойте, разделите пополам и вырежьте сердцевину. Половинки яблок нарежьте полукругами, кусочками толщиной 2 мм. Тесто разрежьте на ровные длинные полоски шириной 4 см каждая. Вдоль каждой полоски выложите половинки яблок так, чтобы круглая сторона кусочков на несколько миллиметров выступала за краешек теста. Осторожно сверните полоску вместе с выложенными яблоками, защепните. Смажьте розы сверху растопленным сливочным маслом. Выложите их в формы для кексов или пергамента, смазанного маслом. Выпекайте 30 минут в предварительно разогретой до 180 духовке.

"Розы" получаются румяные, красивые и очень вкусные. Яблочно пропекается и становится красивой начинкой. Также мы делились рецептом аппетитных творожных пончиков.