Как приготовить яблочные "розы": очень красивые сладости из нескольких продуктов (видео)
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Такие розы совсем несложно готовятся
Из яблок можно приготовить огромное количество вкусненького. Мы рассказывали, как приготовить пирог "Невидимка". Теперь поделимся рецептом красивых "роз" из слоеного теста.
Это отличная выпечка, если у вас мало времени, а в морозилке валяется пачка теста. Рецептом поделилась кулинарная блогерша Алена Карпюк.
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 500 г
- яблоки — 2 шт
- масло
- мед
Способ приготовления:
- Тесто разморозьте и дополнительно раскатайте в одном направлении. Толщина пластины теста должна быть около 5 мм.
- Тесто полейте медом или посыпьте сахаром. Яблоки помойте, разделите пополам и вырежьте сердцевину.
- Половинки яблок нарежьте полукругами, кусочками толщиной 2 мм. Тесто разрежьте на ровные длинные полоски шириной 4 см каждая.
- Вдоль каждой полоски выложите половинки яблок так, чтобы круглая сторона кусочков на несколько миллиметров выступала за краешек теста. Осторожно сверните полоску вместе с выложенными яблоками, защепните.
- Смажьте розы сверху растопленным сливочным маслом. Выложите их в формы для кексов или пергамента, смазанного маслом. Выпекайте 30 минут в предварительно разогретой до 180 духовке.
"Розы" получаются румяные, красивые и очень вкусные. Яблочно пропекается и становится красивой начинкой. Также мы делились рецептом аппетитных творожных пончиков.