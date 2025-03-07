Для мангала ще рано: як приготувати соковитий шашлик в духовці (відео)
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Виходить дуже смачно і соковито
Ми розповідали, як зробити гречаники в томатному соусі. Тепер ділимось рецептом, який дозволить не лише смачно поїсти, а й дотерпіти до справді теплої погоди, коли можна буде ставити мангал.
Кулінарний блогер Петро Даниш розповів, як у духовці приготувати соковитий шашлик зі свинини. Таке м’ясо не матиме аромату вугілля, але буде дуже смачним.
Інгредієнти:
- Свіжа свиняча шия
- Спеції: тмин, сумах, чорний перець, сушений часник
- Томатний сік — 100 мл
- Помідор
- Цибуля
- Зелень
- Сіль
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізаємо середніми шматочками. Вони повинні бути однаковими за розміром, щоб рівномірно пропектись.
- Перекладаємо м’ясо у зручну форму. Додаємо сіль, спеції, томатний сік. Все перемішуємо і робимо м’ясу легкий "масаж".
- Накриваємо плівкою і ставимо в холодильник щонайменше на 2 години. Потім викладаємо шматочки окремо на деко, застелене пергаментом.
- Запікаємо 35 хв при 180°C до рум’яної скоринки. Поки м’ясо печеться, нарізаємо півкільцями цибулю, кубиком помідори. Дрібно кришимо зелень.
- Овочі солимо і перемішуємо, розминаючи руками. Готове м’ясо змішуємо з овочами, даємо йому трохи постояти — і готово.
Звісно, справжній шашлик таке м’ясо не замінить, однак з ним буде простіше дочекатися справді теплої погоди. Також ми розповідали, як приготувати ліниві чебуреки.