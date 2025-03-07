Для мангала ще рано: як приготувати соковитий шашлик в духовці (відео)

Виходить дуже смачно і соковито

Ми розповідали, як зробити гречаники в томатному соусі. Тепер ділимось рецептом, який дозволить не лише смачно поїсти, а й дотерпіти до справді теплої погоди, коли можна буде ставити мангал.

Кулінарний блогер Петро Даниш розповів, як у духовці приготувати соковитий шашлик зі свинини. Таке м’ясо не матиме аромату вугілля, але буде дуже смачним.

Інгредієнти:

Свіжа свиняча шия

Спеції: тмин, сумах, чорний перець, сушений часник

Томатний сік — 100 мл

Помідор

Цибуля

Зелень

Сіль

Спосіб приготування:

М’ясо нарізаємо середніми шматочками. Вони повинні бути однаковими за розміром, щоб рівномірно пропектись. Перекладаємо м’ясо у зручну форму. Додаємо сіль, спеції, томатний сік. Все перемішуємо і робимо м’ясу легкий "масаж". Накриваємо плівкою і ставимо в холодильник щонайменше на 2 години. Потім викладаємо шматочки окремо на деко, застелене пергаментом. Запікаємо 35 хв при 180°C до рум’яної скоринки. Поки м’ясо печеться, нарізаємо півкільцями цибулю, кубиком помідори. Дрібно кришимо зелень. Овочі солимо і перемішуємо, розминаючи руками. Готове м’ясо змішуємо з овочами, даємо йому трохи постояти — і готово.

Звісно, справжній шашлик таке м’ясо не замінить, однак з ним буде простіше дочекатися справді теплої погоди. Також ми розповідали, як приготувати ліниві чебуреки.