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Для мангала ще рано: як приготувати соковитий шашлик в духовці (відео)

Автор
Марія Дума
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Таке м’ясо дуже легко приготувати
Таке м’ясо дуже легко приготувати. Фото Скриншот з відео

Виходить дуже смачно і соковито

Ми розповідали, як зробити гречаники в томатному соусі. Тепер ділимось рецептом, який дозволить не лише смачно поїсти, а й дотерпіти до справді теплої погоди, коли можна буде ставити мангал.

Кулінарний блогер Петро Даниш розповів, як у духовці приготувати соковитий шашлик зі свинини. Таке м’ясо не матиме аромату вугілля, але буде дуже смачним.

Інгредієнти:

  • Свіжа свиняча шия
  • Спеції: тмин, сумах, чорний перець, сушений часник
  • Томатний сік — 100 мл
  • Помідор
  • Цибуля
  • Зелень
  • Сіль

Спосіб приготування:

  1. М’ясо нарізаємо середніми шматочками. Вони повинні бути однаковими за розміром, щоб рівномірно пропектись.
  2. Перекладаємо м’ясо у зручну форму. Додаємо сіль, спеції, томатний сік. Все перемішуємо і робимо м’ясу легкий "масаж".
  3. Накриваємо плівкою і ставимо в холодильник щонайменше на 2 години. Потім викладаємо шматочки окремо на деко, застелене пергаментом.
  4. Запікаємо 35 хв при 180°C до рум’яної скоринки. Поки м’ясо печеться, нарізаємо півкільцями цибулю, кубиком помідори. Дрібно кришимо зелень.
  5. Овочі солимо і перемішуємо, розминаючи руками. Готове м’ясо змішуємо з овочами, даємо йому трохи постояти — і готово.

Звісно, справжній шашлик таке м’ясо не замінить, однак з ним буде простіше дочекатися справді теплої погоди. Також ми розповідали, як приготувати ліниві чебуреки.

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#Рецепт #М'ясо #Шашлик #Маринад