Для мангала еще рано: как приготовить сочный шашлык в духовке (видео)
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Выходит очень вкусно и сочно
Мы рассказывали, как сделать гречишники в томатном соусе. Теперь делимся рецептом, который позволит не только вкусно поесть, но и дотерпеть действительно теплой погоды, когда можно будет ставить мангал.
Кулинарный блоггер Петр Даниш рассказал, как в духовке приготовить сочный шашлык из свинины. Такое мясо не будет иметь аромата угля, но все равно получится очень вкусным.
Ингредиенты:
- Свежая свиная шея
- Специи: тмин, сумах, черный перец, сушеный чеснок
- Томатный сок — 100 мл
- Помидор
- Лук
- Зелень
- Соль
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем средними кусочками. Они должны быть одинаковыми по размеру, чтобы равномерно пропекаться.
- Переводим мясо в удобную форму. Добавляем соль, специи, томатный сок. Все перемешиваем и делаем мясу легкий "массаж".
- Накрываем пленкой и ставим в холодильник как минимум на 2 часа. Затем выкладываем кусочки отдельно на противень, застеленный пергаментом.
- Запекаем 35 мин при 180 ° C до румяной корочки. Пока мясо жарится, нарезаем полукольцами лук, кубиком помидоры. Мелко крошим зелень.
- Овощи солим и перемешиваем, разминая руками. Готовое мясо смешиваем с овощами, даем ему немного постоять и готово.
Конечно, настоящий шашлык такое мясо не заменит, однако с ним будет проще дождаться действительно теплой погоды. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые чебуреки.