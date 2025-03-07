Для мангала еще рано: как приготовить сочный шашлык в духовке (видео)

Выходит очень вкусно и сочно

Мы рассказывали, как сделать гречишники в томатном соусе. Теперь делимся рецептом, который позволит не только вкусно поесть, но и дотерпеть действительно теплой погоды, когда можно будет ставить мангал.

Кулинарный блоггер Петр Даниш рассказал, как в духовке приготовить сочный шашлык из свинины. Такое мясо не будет иметь аромата угля, но все равно получится очень вкусным.

Ингредиенты:

Свежая свиная шея

Специи: тмин, сумах, черный перец, сушеный чеснок

Томатный сок — 100 мл

Помидор

Лук

Зелень

Соль

Способ приготовления:

Мясо нарезаем средними кусочками. Они должны быть одинаковыми по размеру, чтобы равномерно пропекаться. Переводим мясо в удобную форму. Добавляем соль, специи, томатный сок. Все перемешиваем и делаем мясу легкий "массаж". Накрываем пленкой и ставим в холодильник как минимум на 2 часа. Затем выкладываем кусочки отдельно на противень, застеленный пергаментом. Запекаем 35 мин при 180 ° C до румяной корочки. Пока мясо жарится, нарезаем полукольцами лук, кубиком помидоры. Мелко крошим зелень. Овощи солим и перемешиваем, разминая руками. Готовое мясо смешиваем с овощами, даем ему немного постоять и готово.

Конечно, настоящий шашлык такое мясо не заменит, однако с ним будет проще дождаться действительно теплой погоды. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые чебуреки.