Ці ліниві вареники можуть бути повноцінним десертом: кухар поділився рецептом (відео)
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Чудовий десерт до сніданку і не тільки
Коли хочеться смачненького, на поміч приходить кисломолочний сир. Ми розповідали, як приготувати золотисті пончики з цього продукту. Тепер ділимось рецептом ситних і смачних лінивих вареників.
Шеф-кухар та кулінарний блогер Ектор Хіменес-Браво розповів, як перетворити їх на справжнісінький десерт. Вареники зі версією шефі мають кокосовий смак та купаються в апетитному солодкому соусі.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний — 350 г;
- Кокосова стружка — 2 ст. л;
- Борошно пшеничне — 2 ст. л;
- Цукор — 1 ст. л;
- Згущене молоко — 4 ст. л + для начинки;
- Йогурт без цукру — 100 г;
- Вершковий сир — 100 г.
Спосіб приготування:
- Сир потрібно перебити в блендері або перетерти через сито. Це необхідно для того, щоб він мав однорідну консистенцію.
- Додати до підготовленого сиру кокосову стружку, борошно та цукор. Також додати згущене молоко та замісити тісто.
- Вологими руками з сирного тіста сформувати невеликі кульки. Розпластати їх, всередину кожної покласти трохи вареного згущеного молока і щільно заліпити.
- Опустити ліниві вареники у підсолену киплячу воду, після повторного закипання варити 5 хвилин.
- Поки вареники варяться, змішати для соусу йогурт, вершковий сир і згущене молоко до кремової консистенції. Викласти вареники на соус.
Страва виходить дуже ніжна. Самі вареники мають апетитну текстуру, а солодка начинка розставляє акценти у страві. Також ми розповідали, як спекти яблучний пиріг.