Ці ліниві вареники можуть бути повноцінним десертом: кухар поділився рецептом (відео)

Чудовий десерт до сніданку і не тільки

Коли хочеться смачненького, на поміч приходить кисломолочний сир. Ми розповідали, як приготувати золотисті пончики з цього продукту. Тепер ділимось рецептом ситних і смачних лінивих вареників.

Шеф-кухар та кулінарний блогер Ектор Хіменес-Браво розповів, як перетворити їх на справжнісінький десерт. Вареники зі версією шефі мають кокосовий смак та купаються в апетитному солодкому соусі.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний — 350 г;

Кокосова стружка — 2 ст. л;

Борошно пшеничне — 2 ст. л;

Цукор — 1 ст. л;

Згущене молоко — 4 ст. л + для начинки;

Йогурт без цукру — 100 г;

Вершковий сир — 100 г.

Спосіб приготування:

Сир потрібно перебити в блендері або перетерти через сито. Це необхідно для того, щоб він мав однорідну консистенцію. Додати до підготовленого сиру кокосову стружку, борошно та цукор. Також додати згущене молоко та замісити тісто. Вологими руками з сирного тіста сформувати невеликі кульки. Розпластати їх, всередину кожної покласти трохи вареного згущеного молока і щільно заліпити. Опустити ліниві вареники у підсолену киплячу воду, після повторного закипання варити 5 хвилин. Поки вареники варяться, змішати для соусу йогурт, вершковий сир і згущене молоко до кремової консистенції. Викласти вареники на соус.

Страва виходить дуже ніжна. Самі вареники мають апетитну текстуру, а солодка начинка розставляє акценти у страві. Також ми розповідали, як спекти яблучний пиріг.