Эти ленивые вареники могут быть полноценным десертом: повар поделился рецептом (видео)

Прекрасный десерт к завтраку и не только

Когда хочется вкусненького, на помощь приходит творог. Мы рассказывали, как приготовить золотистые пончики из этого продукта. Теперь делимся рецептом сытных и вкусных ленивых вареников.

Шеф-повар и кулинарный блоггер Эктор Хименес-Браво рассказал, как превратить их в самый настоящий десерт. Вареники с версией шефа обладают кокосовым вкусом и купаются в аппетитном сладком соусе.

Ингредиенты:

Творог – 350 г;

Кокосовая стружка – 2 ст. л;

Мука пшеничная – 2 ст. л;

Сахар – 1 ст. л;

Сгущенка — 4 ст. л+ для начинки;

Йогурт без сахара – 100 г;

Сливочный сыр – 100 г.

Способ приготовления:

Творог нужно перебить в блендере или перетереть через сито. Это необходимо для того, чтобы он имел однородную консистенцию. Добавить в подготовленный сыр кокосовую стружку, муку и сахар. Также добавить сгущенку и замесить тесто. Влажными руками из творожного теста сформировать небольшие шарики. Распластать их, внутрь каждой положить немного вареной сгущенки и плотно залепить. Опустить ленивые вареники в подсоленную кипящую воду, после повторного закипания варить 5 минут. Пока вареники варятся, смешать для соуса йогурт, сливочный творог и сгущенку до кремовой консистенции. Выложить вареники на соус.

Блюдо получается очень нежное. Сами вареники обладают аппетитной текстурой, а сладкая начинка расставляет акценты в блюде. Также мы рассказывали, как испечь яблочный пирог.