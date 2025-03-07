Эти ленивые вареники могут быть полноценным десертом: повар поделился рецептом (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный десерт к завтраку и не только
Когда хочется вкусненького, на помощь приходит творог. Мы рассказывали, как приготовить золотистые пончики из этого продукта. Теперь делимся рецептом сытных и вкусных ленивых вареников.
Шеф-повар и кулинарный блоггер Эктор Хименес-Браво рассказал, как превратить их в самый настоящий десерт. Вареники с версией шефа обладают кокосовым вкусом и купаются в аппетитном сладком соусе.
Ингредиенты:
- Творог – 350 г;
- Кокосовая стружка – 2 ст. л;
- Мука пшеничная – 2 ст. л;
- Сахар – 1 ст. л;
- Сгущенка — 4 ст. л+ для начинки;
- Йогурт без сахара – 100 г;
- Сливочный сыр – 100 г.
Способ приготовления:
- Творог нужно перебить в блендере или перетереть через сито. Это необходимо для того, чтобы он имел однородную консистенцию.
- Добавить в подготовленный сыр кокосовую стружку, муку и сахар. Также добавить сгущенку и замесить тесто.
- Влажными руками из творожного теста сформировать небольшие шарики. Распластать их, внутрь каждой положить немного вареной сгущенки и плотно залепить.
- Опустить ленивые вареники в подсоленную кипящую воду, после повторного закипания варить 5 минут.
- Пока вареники варятся, смешать для соуса йогурт, сливочный творог и сгущенку до кремовой консистенции. Выложить вареники на соус.
Блюдо получается очень нежное. Сами вареники обладают аппетитной текстурой, а сладкая начинка расставляет акценты в блюде. Также мы рассказывали, как испечь яблочный пирог.