Замість нудних бутербродів поставте на стіл цю оригінальну закуску: як приготувати канапки (відео)
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В такі "кишеньки" можна покласти будь-яку начинку
На святковий стіл хочеться ставити щось оригінальніше, ніж нудні бутерброди. Ми розповідали, як зробити "Київський" салат. Тепер ділимось рецептом чудових "кишеньок" з багета.
Така закуска стане окрасою святкового столу або чудовим перекусом. Наповнення багету можна змінювати на свій смак, використовуючи улюблені інгредієнти. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Мирослава Пекарук.
Інгредієнти:
- Багет – 1 шт
- Крем-сир – до смаку
- Слабосолона форель (або інша червона риба) – 100 г
- Свіжі огірки – 2 шт.
- Солодкий перець – 1 шт.
- Зелена цибуля, часник, олія – до смаку
- Сіль, перець – до смаку
Спосіб приготування:
- Наріжте форель, огірки, перець та зелену цибулю дрібними кубиками. Змішайте нарізані інгредієнти з крем-сиром, посоліть, поперчіть та ретельно перемішайте.
- Натріть часник та змішайте його з олією. Наріжте багет на шматки середнього розміру. Видаліть м'якуш з середини кожного шматка, зробивши заглиблення.
- Викладіть шматки багета на деко, застелене пергаментом. Змастіть багет часниковою олією. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 5 хвилин.
- Дайте запеченим шматкам багета трохи охолонути. Наповніть заглиблення салатом з червоною рибою та овочами. Прикрасьте закуску зеленню та подавайте до столу.
Начинку можна взяти будь-яку, яка вам подобається. Також ми розповідали, як приготувати фантастично смачні ліниві чебуреки.