Замість нудних бутербродів поставте на стіл цю оригінальну закуску: як приготувати канапки (відео)

В такі "кишеньки" можна покласти будь-яку начинку

На святковий стіл хочеться ставити щось оригінальніше, ніж нудні бутерброди. Ми розповідали, як зробити "Київський" салат. Тепер ділимось рецептом чудових "кишеньок" з багета.

Така закуска стане окрасою святкового столу або чудовим перекусом. Наповнення багету можна змінювати на свій смак, використовуючи улюблені інгредієнти. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Мирослава Пекарук.

Інгредієнти:

Багет – 1 шт

Крем-сир – до смаку

Слабосолона форель (або інша червона риба) – 100 г

Свіжі огірки – 2 шт.

Солодкий перець – 1 шт.

Зелена цибуля, часник, олія – до смаку

Сіль, перець – до смаку

Спосіб приготування:

Наріжте форель, огірки, перець та зелену цибулю дрібними кубиками. Змішайте нарізані інгредієнти з крем-сиром, посоліть, поперчіть та ретельно перемішайте. Натріть часник та змішайте його з олією. Наріжте багет на шматки середнього розміру. Видаліть м'якуш з середини кожного шматка, зробивши заглиблення. Викладіть шматки багета на деко, застелене пергаментом. Змастіть багет часниковою олією. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 5 хвилин. Дайте запеченим шматкам багета трохи охолонути. Наповніть заглиблення салатом з червоною рибою та овочами. Прикрасьте закуску зеленню та подавайте до столу.

Начинку можна взяти будь-яку, яка вам подобається. Також ми розповідали, як приготувати фантастично смачні ліниві чебуреки.