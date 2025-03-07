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Замість нудних бутербродів поставте на стіл цю оригінальну закуску: як приготувати канапки (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Цікава закуска до святкового столу Новина оновлена 07 березня 2025, 17:10
Цікава закуска до святкового столу. Фото Скриншот з відео

В такі "кишеньки" можна покласти будь-яку начинку

На святковий стіл хочеться ставити щось оригінальніше, ніж нудні бутерброди. Ми розповідали, як зробити "Київський" салат. Тепер ділимось рецептом чудових "кишеньок" з багета.

Така закуска стане окрасою святкового столу або чудовим перекусом. Наповнення багету можна змінювати на свій смак, використовуючи улюблені інгредієнти. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Мирослава Пекарук.

Інгредієнти:

  • Багет – 1 шт
  • Крем-сир – до смаку
  • Слабосолона форель (або інша червона риба) – 100 г
  • Свіжі огірки – 2 шт.
  • Солодкий перець – 1 шт.
  • Зелена цибуля, часник, олія – до смаку
  • Сіль, перець – до смаку

Спосіб приготування:

  1. Наріжте форель, огірки, перець та зелену цибулю дрібними кубиками. Змішайте нарізані інгредієнти з крем-сиром, посоліть, поперчіть та ретельно перемішайте.
  2. Натріть часник та змішайте його з олією. Наріжте багет на шматки середнього розміру. Видаліть м'якуш з середини кожного шматка, зробивши заглиблення.
  3. Викладіть шматки багета на деко, застелене пергаментом. Змастіть багет часниковою олією. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 5 хвилин.
  4. Дайте запеченим шматкам багета трохи охолонути. Наповніть заглиблення салатом з червоною рибою та овочами. Прикрасьте закуску зеленню та подавайте до столу.

Начинку можна взяти будь-яку, яка вам подобається. Також ми розповідали, як приготувати фантастично смачні ліниві чебуреки.

Теги:
#Рецепт #Лосось #Закуска #Бутерброди #Святковий стіл