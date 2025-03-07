Вместо скучных бутербродов поставьте на стол эту оригинальную закуску: как приготовить бутерброды (видео)

В такие "карманчики" можно положить любую начинку

На праздничный стол хочется ставить нечто более оригинальное, чем скучные бутерброды. Мы рассказывали, как сделать "Киевский" салат. Теперь делимся рецептом замечательных "карманчиков" из багета.

Такая закуска станет украшением праздничного стола или отличным перекусом. Наполнение багета можно изменять по своему вкусу, используя любимые ингредиенты. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Мирослава Пекарук.

Ингредиенты:

Багет – 1 шт

Крем-сыр – по вкусу

Слабосоленая форель (или другая красная рыба) – 100 г

Свежие огурцы – 2 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Зеленый лук, чеснок, масло – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте форель, огурцы, перец и зеленый лук мелкими кубиками. Смешайте нарезанные ингредиенты с кремом-сыром, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Натрите чеснок и смешайте с маслом. Нарежьте багет на куски среднего размера. Удалите мякоть из середины каждого куска, сделав углубление. Выложите куски багета на противень, застеленный пергаментом. Смажьте багет чесночным маслом. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 5 минут. Дайте запеченным кускам багета немного остыть. Заполните углубление салатом с красной рыбой и овощами. Украсьте закуску зеленью и подавайте на стол.

Начинку можно взять любую, которая вам нравится. Также мы рассказывали, как приготовить фантастически вкусные ленивые чебуреки.