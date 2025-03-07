Аппетитная запеканка, на которую вы потратите пять минут: простой рецепт (видео)

Прекрасный рецепт на каждый день

Когда хочется поесть сытно и вкусно, на помощь приходят быстрые рецепты. Мы рассказывали, как приготовить паштет в баночках. Теперь поделимся рецептом аппетитной запеканки.

В кулинарном блоге dribka.soli рассказали, как приготовить аппетитную сладкую запеканку из творога. Если не учитывать время запекания, то на нее вы потратите всего 5 минут вашего времени.

Ингредиенты:

900 г творога

4 яйца

2 ст. л. сахара

60 г темного шоколада

60 г орешков

60 г клюквы или изюма

100 г манной крупы

разрыхлитель, соль

Способ приготовления:

Прежде всего следует нарезать орехи и шоколад. Сыр нужно размять вилкой или пестиком. Если хотите очень гладкую текстуру, можно перетереть сыр через сито, однако это займет немало времени. Добавляем в сыр яйца, сахар, манку и разрыхлитель с солью и замешиваем однородное тесто. Добавляем к нему орехи, изюм и шоколад, перемешиваем. Выкладываем в форму для выпечки, смазанную маслом или застеленную пергаментом. Ставим на 30-45 минут в разогретую до 200 С духовку (для толщины 3 сантиметра; если запеканка выходит толща – пеките дольше).

Вот и все, дайте запеканцы немного остыть – и можно нарезать и подавать. Также мы рассказывали, как сделать ленивые чебуреки.