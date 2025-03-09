Ця дешева риба виходить смачнішою, ніж червона: просто складаємо все в банку (відео)
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Як приготувати рибку особливо смачно
Апетитна рибка — це чудовий спосіб урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати одеський форшмак. Тепер розповімо, як приготувати дешеву скумбрію так, щоб вона була смачнішою, ніж червона риба.
Секрет у тому, щоб просто скласти все в банку. Як замаринувати її особливо смачно, розповіла кулінарна блогерка під ніком valeria_pytel_.
Інгредієнти:
- Скумбрія — 1 шт
- Цибуля синя — 1 шт
- Цибуля звичайна — 1 шт
Маринад:
- Олія — 120 мл
- Оцет — 50 мл
- Цукор — 1 ст. л.
- Сіль — 1 ст. л.
- Коріандр — 0,5 ч. л.
- Перець — 0,5 ч. л.
- Лаврове листя — 1 шт
- Томатна паста — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Скумбрію ретельно зачищаємо від нутрощів, знімаємо чорну плівку, щоб вона не зіпсувала смак. Відрізаємо голову, в тушку нарізаємо на шматочки.
- Відставляємо рибу та готуємо маринад. Для цього поєднуємо олію, оцет, сіль та цукор. Додаємо томатну пасту, лаврове листя, коріандр та перець.
- Все перемішуємо, ставимо на вогонь. Коли закипить, вимикаємо вогонь і даємо маринаду охолонути.
- Цибулю нарізаємо півкільцями. Починаємо все викладати у чисту суху баночку.
- Викладаємо шарами рибу та цибулю, заливаємо охолодженим маринадом. Ставимо в холодильник на одну добу.
Через добу рибку можна куштувати — вона виходить ідеально просолена, трохи пряна і дуже апетитна. Також ми розповідали, як приготувати консервований паштет з печінки.