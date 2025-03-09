Ця дешева риба виходить смачнішою, ніж червона: просто складаємо все в банку (відео)

Як приготувати рибку особливо смачно

Апетитна рибка — це чудовий спосіб урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати одеський форшмак. Тепер розповімо, як приготувати дешеву скумбрію так, щоб вона була смачнішою, ніж червона риба.

Секрет у тому, щоб просто скласти все в банку. Як замаринувати її особливо смачно, розповіла кулінарна блогерка під ніком valeria_pytel_.

Інгредієнти:

Скумбрія — 1 шт

Цибуля синя — 1 шт

Цибуля звичайна — 1 шт

Маринад:

Олія — 120 мл

Оцет — 50 мл

Цукор — 1 ст. л.

Сіль — 1 ст. л.

Коріандр — 0,5 ч. л.

Перець — 0,5 ч. л.

Лаврове листя — 1 шт

Томатна паста — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Скумбрію ретельно зачищаємо від нутрощів, знімаємо чорну плівку, щоб вона не зіпсувала смак. Відрізаємо голову, в тушку нарізаємо на шматочки. Відставляємо рибу та готуємо маринад. Для цього поєднуємо олію, оцет, сіль та цукор. Додаємо томатну пасту, лаврове листя, коріандр та перець. Все перемішуємо, ставимо на вогонь. Коли закипить, вимикаємо вогонь і даємо маринаду охолонути. Цибулю нарізаємо півкільцями. Починаємо все викладати у чисту суху баночку. Викладаємо шарами рибу та цибулю, заливаємо охолодженим маринадом. Ставимо в холодильник на одну добу.

Через добу рибку можна куштувати — вона виходить ідеально просолена, трохи пряна і дуже апетитна. Також ми розповідали, як приготувати консервований паштет з печінки.