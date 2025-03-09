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Эта дешевая рыба получается вкуснее красной: просто складываем все в банке (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт вкусной скумбрии
Рецепт вкусной скумбрии. Фото 1000.menu

Как приготовить рыбку особенно вкусно

Аппетитная рыбка – это отличный способ разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить одесский форшмак. Теперь расскажем, как приготовить дешевую скумбрию так, чтобы она была вкуснее красной рыбы.

Секрет в том, чтобы просто сложить все в банке. Как замариновать ее особенно вкусно, рассказала кулинарная блоггерша под ником valeria_pytel_.

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 1 шт
  • Лук синий — 1 шт
  • Лук обыкновенный — 1 шт.

Маринад:

  • Масло растительное — 120 мл
  • Уксус — 50 мл
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1 ст. л.
  • Кориандр – 0,5 ч. л.
  • Перец – 0,5 ч. л.
  • Лавровые листья — 1 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Скумбрию тщательно зачищаем от внутренностей, снимаем черную пленку, чтобы она не испортила вкус. Отрезаем голову, в тушку нарезаем на кусочки.
  2. Отставляем рыбу и готовим маринад. Для этого объединяем масло, уксус, соль и сахар. Добавляем томатную пасту, лавровые листья, кориандр и перец.
  3. Все перемешиваем, ставим на огонь. Когда закипит, выключаем огонь и даем маринаду остыть.
  4. Лук нарезаем полукольцами. Начинаем все выкладывать в чистую сухую баночку.
  5. Выкладываем слоями рыбу и лук, заливаем охлажденным маринадом. Ставим в холодильник на одни сутки.

Через сутки рыбку можно пробовать – она получается идеально просоленная, немного пряная и очень аппетитная. Также мы рассказывали, как приготовить консервированный паштет из печени.

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#Рецепт #Скумбрия #Маринад