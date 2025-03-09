Эта дешевая рыба получается вкуснее красной: просто складываем все в банке (видео)
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Как приготовить рыбку особенно вкусно
Аппетитная рыбка – это отличный способ разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить одесский форшмак. Теперь расскажем, как приготовить дешевую скумбрию так, чтобы она была вкуснее красной рыбы.
Секрет в том, чтобы просто сложить все в банке. Как замариновать ее особенно вкусно, рассказала кулинарная блоггерша под ником valeria_pytel_.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт
- Лук синий — 1 шт
- Лук обыкновенный — 1 шт.
Маринад:
- Масло растительное — 120 мл
- Уксус — 50 мл
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1 ст. л.
- Кориандр – 0,5 ч. л.
- Перец – 0,5 ч. л.
- Лавровые листья — 1 шт.
- Томатная паста — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Скумбрию тщательно зачищаем от внутренностей, снимаем черную пленку, чтобы она не испортила вкус. Отрезаем голову, в тушку нарезаем на кусочки.
- Отставляем рыбу и готовим маринад. Для этого объединяем масло, уксус, соль и сахар. Добавляем томатную пасту, лавровые листья, кориандр и перец.
- Все перемешиваем, ставим на огонь. Когда закипит, выключаем огонь и даем маринаду остыть.
- Лук нарезаем полукольцами. Начинаем все выкладывать в чистую сухую баночку.
- Выкладываем слоями рыбу и лук, заливаем охлажденным маринадом. Ставим в холодильник на одни сутки.
Через сутки рыбку можно пробовать – она получается идеально просоленная, немного пряная и очень аппетитная. Также мы рассказывали, как приготовить консервированный паштет из печени.