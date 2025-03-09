Эта дешевая рыба получается вкуснее красной: просто складываем все в банке (видео)

Как приготовить рыбку особенно вкусно

Аппетитная рыбка – это отличный способ разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить одесский форшмак. Теперь расскажем, как приготовить дешевую скумбрию так, чтобы она была вкуснее красной рыбы.

Секрет в том, чтобы просто сложить все в банке. Как замариновать ее особенно вкусно, рассказала кулинарная блоггерша под ником valeria_pytel_.

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт

Лук синий — 1 шт

Лук обыкновенный — 1 шт.

Маринад:

Масло растительное — 120 мл

Уксус — 50 мл

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1 ст. л.

Кориандр – 0,5 ч. л.

Перец – 0,5 ч. л.

Лавровые листья — 1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Скумбрию тщательно зачищаем от внутренностей, снимаем черную пленку, чтобы она не испортила вкус. Отрезаем голову, в тушку нарезаем на кусочки. Отставляем рыбу и готовим маринад. Для этого объединяем масло, уксус, соль и сахар. Добавляем томатную пасту, лавровые листья, кориандр и перец. Все перемешиваем, ставим на огонь. Когда закипит, выключаем огонь и даем маринаду остыть. Лук нарезаем полукольцами. Начинаем все выкладывать в чистую сухую баночку. Выкладываем слоями рыбу и лук, заливаем охлажденным маринадом. Ставим в холодильник на одни сутки.

Через сутки рыбку можно пробовать – она получается идеально просоленная, немного пряная и очень аппетитная. Также мы рассказывали, как приготовить консервированный паштет из печени.