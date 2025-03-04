Апетитний салат: рецепт хрусткої маринованої закуски (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Як приготувати апетитний салат
Настає весняний сезон, коли хочеться свіженького, але листова зелень ще немає смаку. Тому все ще варто використовувати "зимові" овочі. Ми розповідали, як приготувати апетитну закуску — таратуту. Тепер ділимось рецептом смачного маринованого салату з пекінської капусти.
Як її приготувати, розповіла кулінарна блогерка під ніком valeria_pytel_. Маринуватися йому потрібно всього кілька годин, а виходить пряна, смачна капусточка.
Інгредієнти:
- Капуста — 1 кг
- Перець — 1 шт
- Зелена цибуля — пучок
- Сіль — 1,5 ст. л.
- Цукор — 1 ст. л.
- Оцет — 1,5 ст. л.
- Чорний мелений перець — 0,5 ч. л.
- Червоний мелений перець — 1 ч. л.
- Соєвий соус — 1 ст. л.
- Олія — 25 мл
Спосіб приготування:
- Капусту розбираємо та дуже ретельно промиваємо. Просушуємо паперовими серветками.
- Ріжемо капусту на великі шматочки. Також нарізаємо перець та цибулю, все поєднуємо і перемішуємо.
- Додаємо в суміш овочів олію, оцет, спеції, сіль, цукор та соєвий соус. Перемішуємо та злегка притискаємо, ставимо якусь вагу, наприклад, банку з водою.
- Накриваємо та ставимо в холодильник. Куштувати можна вже через 4-5 годин.
Салатик виходить хрусткий, трохи пряний та кисленький. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві чебуреки.