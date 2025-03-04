Апетитний салат: рецепт хрусткої маринованої закуски (відео)

Як приготувати апетитний салат

Настає весняний сезон, коли хочеться свіженького, але листова зелень ще немає смаку. Тому все ще варто використовувати "зимові" овочі. Ми розповідали, як приготувати апетитну закуску — таратуту. Тепер ділимось рецептом смачного маринованого салату з пекінської капусти.

Як її приготувати, розповіла кулінарна блогерка під ніком valeria_pytel_. Маринуватися йому потрібно всього кілька годин, а виходить пряна, смачна капусточка.

Інгредієнти:

Капуста — 1 кг

Перець — 1 шт

Зелена цибуля — пучок

Сіль — 1,5 ст. л.

Цукор — 1 ст. л.

Оцет — 1,5 ст. л.

Чорний мелений перець — 0,5 ч. л.

Червоний мелений перець — 1 ч. л.

Соєвий соус — 1 ст. л.

Олія — 25 мл

Спосіб приготування:

Капусту розбираємо та дуже ретельно промиваємо. Просушуємо паперовими серветками. Ріжемо капусту на великі шматочки. Також нарізаємо перець та цибулю, все поєднуємо і перемішуємо. Додаємо в суміш овочів олію, оцет, спеції, сіль, цукор та соєвий соус. Перемішуємо та злегка притискаємо, ставимо якусь вагу, наприклад, банку з водою. Накриваємо та ставимо в холодильник. Куштувати можна вже через 4-5 годин.

Салатик виходить хрусткий, трохи пряний та кисленький. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві чебуреки.