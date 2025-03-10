Як приготувати фантастичну страву з дешевої частини курки: рецепт чудового маринаду (відео)

Простий рецепт чудових курячих крилець

З курки можна приготувати чимало смачних страв. Ми розповідали, як запекти курячі гнізда з сиром. Тепер ділимось рецептом фантастичної страви з дешевої частини курки — курячих крилець.

Рецептом у своєму кулінарному блозі поділилась кулінарна блогерка під ніком tsukatnata. Завдяки маринаду крильця в духовці виходять хрусткими і соковитими.

Інгредієнти:

Крильця – 1 кг

Томатна паста – 1 ст. л.

Сметана – 3 ст. л.

Гірчиця – 1 ч. л.

Часник – 2 зубчики

Мед – 1 ст. л.

Приправи для курки – 1 ст. л.

Рослинна олія – 2 ст. л.

Сіль, перець – до смаку

Медово-гірчичний соус:

Оливкова олія – 3 ст. л.

Мед – 2 ст. л.

Гірчиця – 2 ст. л.

Сік лимона – 1 ст. л.

Сіль, перець – до смаку

Спосіб приготування: Перш за все, промийте курячі крильця. Ретельно обсушіть їх паперовим рушником. У глибокій мисці змішуємо для маринаду томатну пасту, сметану та гірчицю. Подрібніть будь-яким зручним чином часник і теж додайте. Також додайте мед, приправи до курки, сіль, перець та рослинну олію. Перемішайте маринад до однорідної суміші. Додайте туди крильця та перемішайте. Накрийте плівкою і поставте в холодильник щонайменше на 1 годину, а краще на 3-4. Викладіть крильця на деко, застелене пергаментом. Поставте в духовку, розігріту до 200°C, і випікайте 30-35 хвилин, час від часу перевертаючи. Поки крильця печуться, змішайте для соусу оливкову олію, мед, гірчицю та лимонний сік. Посоліть та переперчіть, перемішайте.

Курячі крильця з апетитним соусом — чудова страва або перекус. Також ми ділились рецептом апетитної маринованої рибки.