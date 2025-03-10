Як приготувати фантастичну страву з дешевої частини курки: рецепт чудового маринаду (відео)
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Простий рецепт чудових курячих крилець
З курки можна приготувати чимало смачних страв. Ми розповідали, як запекти курячі гнізда з сиром. Тепер ділимось рецептом фантастичної страви з дешевої частини курки — курячих крилець.
Рецептом у своєму кулінарному блозі поділилась кулінарна блогерка під ніком tsukatnata. Завдяки маринаду крильця в духовці виходять хрусткими і соковитими.
Інгредієнти:
- Крильця – 1 кг
- Томатна паста – 1 ст. л.
- Сметана – 3 ст. л.
- Гірчиця – 1 ч. л.
- Часник – 2 зубчики
- Мед – 1 ст. л.
- Приправи для курки – 1 ст. л.
- Рослинна олія – 2 ст. л.
- Сіль, перець – до смаку
Медово-гірчичний соус:
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Мед – 2 ст. л.
- Гірчиця – 2 ст. л.
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Сіль, перець – до смаку
- Спосіб приготування:
- Перш за все, промийте курячі крильця. Ретельно обсушіть їх паперовим рушником.
- У глибокій мисці змішуємо для маринаду томатну пасту, сметану та гірчицю. Подрібніть будь-яким зручним чином часник і теж додайте. Також додайте мед, приправи до курки, сіль, перець та рослинну олію.
- Перемішайте маринад до однорідної суміші. Додайте туди крильця та перемішайте. Накрийте плівкою і поставте в холодильник щонайменше на 1 годину, а краще на 3-4.
- Викладіть крильця на деко, застелене пергаментом. Поставте в духовку, розігріту до 200°C, і випікайте 30-35 хвилин, час від часу перевертаючи.
- Поки крильця печуться, змішайте для соусу оливкову олію, мед, гірчицю та лимонний сік. Посоліть та переперчіть, перемішайте.
Курячі крильця з апетитним соусом — чудова страва або перекус. Також ми ділились рецептом апетитної маринованої рибки.