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Як приготувати фантастичну страву з дешевої частини курки: рецепт чудового маринаду (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитні курячі крильця в духовці
Апетитні курячі крильця в духовці. Фото torchyn.ua

Простий рецепт чудових курячих крилець

З курки можна приготувати чимало смачних страв. Ми розповідали, як запекти курячі гнізда з сиром. Тепер ділимось рецептом фантастичної страви з дешевої частини курки — курячих крилець.

Рецептом у своєму кулінарному блозі поділилась кулінарна блогерка під ніком tsukatnata. Завдяки маринаду крильця в духовці виходять хрусткими і соковитими.

Інгредієнти:

  • Крильця – 1 кг
  • Томатна паста – 1 ст. л.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Гірчиця – 1 ч. л.
  • Часник – 2 зубчики
  • Мед – 1 ст. л.
  • Приправи для курки – 1 ст. л.
  • Рослинна олія – 2 ст. л.
  • Сіль, перець – до смаку

Медово-гірчичний соус:

  • Оливкова олія – 3 ст. л.
  • Мед – 2 ст. л.
  • Гірчиця – 2 ст. л.
  • Сік лимона – 1 ст. л.
  • Сіль, перець – до смаку
  1. Спосіб приготування:
  2. Перш за все, промийте курячі крильця. Ретельно обсушіть їх паперовим рушником.
  3. У глибокій мисці змішуємо для маринаду томатну пасту, сметану та гірчицю. Подрібніть будь-яким зручним чином часник і теж додайте. Також додайте мед, приправи до курки, сіль, перець та рослинну олію.
  4. Перемішайте маринад до однорідної суміші. Додайте туди крильця та перемішайте. Накрийте плівкою і поставте в холодильник щонайменше на 1 годину, а краще на 3-4.
  5. Викладіть крильця на деко, застелене пергаментом. Поставте в духовку, розігріту до 200°C, і випікайте 30-35 хвилин, час від часу перевертаючи.
  6. Поки крильця печуться, змішайте для соусу оливкову олію, мед, гірчицю та лимонний сік. Посоліть та переперчіть, перемішайте.
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Курячі крильця з апетитним соусом — чудова страва або перекус. Також ми ділились рецептом апетитної маринованої рибки.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Закуска #Маринад