Как приготовить фантастическое блюдо из дешевой части курицы: рецепт замечательного маринада (видео)
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Простой рецепт замечательных куриных крылышек
Из курицы можно приготовить немало вкусных блюд. Мы рассказывали, как запечь куриные гнезда с сыром. Теперь делимся рецептом фантастического блюда из дешевой части курицы – куриных крылышек.
Рецептом в своем кулинарном блоге поделилась кулинарная блоггерша под ником tsukatnata. Благодаря маринаду крылышки в духовке получаются хрустящими и сочными.
Ингредиенты:
- Крыльца – 1 кг
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Сметана – 3 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Мед – 1 ст. л.
- Приправы для курицы – 1 ст. л.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Медово-горчичный соус:
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Мед – 2 ст. л.
- Горчица – 2 ст. л.
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Способ приготовления:
- Прежде всего, промойте куриные крылышки. Тщательно обсушите их бумажным полотенцем.
- В глубочайшей миске смешиваем для маринада томатную пасту, сметану и горчицу. Измельчите удобным образом чеснок и тоже добавьте. Также добавьте мед, приправы к курице, соль, перец и растительное масло.
- Перемешайте маринад в однородную смесь. Добавьте туда крылышки и перемешайте. Накройте пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 1 час, а лучше на 3-4.
- Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментом. Поставьте в духовку, разогретую до 200°C, и выпекайте 30-35 минут, время от времени переворачивая.
- Пока крылышки пекутся, смешайте для соуса оливковое масло, мед, горчицу и лимонный сок. Посолите и переперчите, перемешайте.
Куриные крылышки с аппетитным соусом – замечательное блюдо или перекус. Также мы делились рецептом аппетитной маринованной рыбки.