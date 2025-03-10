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Как приготовить фантастическое блюдо из дешевой части курицы: рецепт замечательного маринада (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитные куриные крылышки в духовке
Аппетитные куриные крылышки в духовке. Фото torchyn.ua

Простой рецепт замечательных куриных крылышек

Из курицы можно приготовить немало вкусных блюд. Мы рассказывали, как запечь куриные гнезда с сыром. Теперь делимся рецептом фантастического блюда из дешевой части курицы – куриных крылышек.

Рецептом в своем кулинарном блоге поделилась кулинарная блоггерша под ником tsukatnata. Благодаря маринаду крылышки в духовке получаются хрустящими и сочными.

Ингредиенты:

  • Крыльца – 1 кг
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Мед – 1 ст. л.
  • Приправы для курицы – 1 ст. л.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Медово-горчичный соус:

  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Мед – 2 ст. л.
  • Горчица – 2 ст. л.
  • Сок лимона – 1 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  1. Способ приготовления:
  2. Прежде всего, промойте куриные крылышки. Тщательно обсушите их бумажным полотенцем.
  3. В глубочайшей миске смешиваем для маринада томатную пасту, сметану и горчицу. Измельчите удобным образом чеснок и тоже добавьте. Также добавьте мед, приправы к курице, соль, перец и растительное масло.
  4. Перемешайте маринад в однородную смесь. Добавьте туда крылышки и перемешайте. Накройте пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 1 час, а лучше на 3-4.
  5. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментом. Поставьте в духовку, разогретую до 200°C, и выпекайте 30-35 минут, время от времени переворачивая.
  6. Пока крылышки пекутся, смешайте для соуса оливковое масло, мед, горчицу и лимонный сок. Посолите и переперчите, перемешайте.
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Куриные крылышки с аппетитным соусом – замечательное блюдо или перекус. Также мы делились рецептом аппетитной маринованной рыбки.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Закуска #Маринад