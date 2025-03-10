Как приготовить фантастическое блюдо из дешевой части курицы: рецепт замечательного маринада (видео)

Простой рецепт замечательных куриных крылышек

Из курицы можно приготовить немало вкусных блюд. Мы рассказывали, как запечь куриные гнезда с сыром. Теперь делимся рецептом фантастического блюда из дешевой части курицы – куриных крылышек.

Рецептом в своем кулинарном блоге поделилась кулинарная блоггерша под ником tsukatnata. Благодаря маринаду крылышки в духовке получаются хрустящими и сочными.

Ингредиенты:

Крыльца – 1 кг

Томатная паста – 1 ст. л.

Сметана – 3 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Чеснок – 2 зубчика

Мед – 1 ст. л.

Приправы для курицы – 1 ст. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Медово-горчичный соус:

Оливковое масло – 3 ст. л.

Мед – 2 ст. л.

Горчица – 2 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: Прежде всего, промойте куриные крылышки. Тщательно обсушите их бумажным полотенцем. В глубочайшей миске смешиваем для маринада томатную пасту, сметану и горчицу. Измельчите удобным образом чеснок и тоже добавьте. Также добавьте мед, приправы к курице, соль, перец и растительное масло. Перемешайте маринад в однородную смесь. Добавьте туда крылышки и перемешайте. Накройте пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 1 час, а лучше на 3-4. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментом. Поставьте в духовку, разогретую до 200°C, и выпекайте 30-35 минут, время от времени переворачивая. Пока крылышки пекутся, смешайте для соуса оливковое масло, мед, горчицу и лимонный сок. Посолите и переперчите, перемешайте.

Куриные крылышки с аппетитным соусом – замечательное блюдо или перекус. Также мы делились рецептом аппетитной маринованной рыбки.